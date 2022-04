Uno dei giocatori che non è certo della propria permanenza all'Inter è Ivan Perisic. L'esterno croato ha fatto molto bene in questa stagione, nonostante la lieve flessione fisiologica avuta nelle ultime settimane, avendo giocato praticamente sempre da inizio campionato ogni tre giorni. Uno dei suoi grandi estimatori è senza dubbio José Mourinho, che già qualche anno fa aveva provato a portarlo al Manchester United, quando era sulla panchina dei Red Devils, e che ora sarebbe pronto a fare un tentativo per prenderlo alla Roma in vista della prossima annata.

Anche la Juventus è alla ricerca di rinforzi sugli esterni e nel mirino sarebbe finito proprio un ex Inter, Achraf Hakimi. L'esterno marocchino potrebbe lasciare il Paris Saint Germain dopo un solo anno, visto un rendimento altalenante e il possibile addio del calciatore con il quale ha legato maggiormente, Kylian Mbappé, in scadenza di contratto e vicino al Real Madrid.

Uno dei migliori elementi dell'Inter in questa stagione è stato sicuramente Ivan Perisic. L'esterno croato ha fatto molto bene, con cinque reti e due assist collezionati in 27 partite di campionato, e un rendimento spesso al di sopra della sufficienza. Nelle ultime settimane un calo fisiologico, ma il giocatore non si discutere.

Il contratto del classe 1989 è in scadenza e per questo motivo starebbe provando ad inserirsi nelle ultime ore la Roma, su indicazione di José Mourinho, che già lo voleva quando sedeva sulla panchina del Manchester United.

Le trattative per il rinnovo con i nerazzurri in questo momento sono ferme, visto che Ivan Perisic vorrebbe un biennale con opzione per il terzo anno a cifre molto simili a quelle percepite attualmente, sui 5 milioni di euro, mentre il club meneghino non vorrebbe andare oltre i 4 milioni di euro con un annuale e opzione per il secondo anno.

Mentre i capitolini potrebbero venire incontro alle richieste del classe 1989, soprattutto cedendo Zaniolo e lasciando partire El Shaarawy.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi importanti sugli esterni e avrebbe messo nel mirino proprio un ex Inter, Achraf Hakimi. L'esterno marocchino non sembrerebbe essersi ambientato al Paris Saint Germain e per questo motivo potrebbe dire addio già a fine anno.

I bianconeri pensano a lui visto che potrebbe essere perfetto sia come quinto di centrocampo, qualora Allegri decidesse di tornare al 3-5-2, sia come terzino di spinta al posto di Juan Cuadrado, sia come attaccante esterno nel 4-3-3. I francesi lo hanno pagato 70 milioni di euro e per questo motivo la sua valutazione non può essere inferiore ai 60 milioni di euro. Per abbassare l'esborso economico i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto i cartellini di Moise Kean e Alex Sandro, più un conguaglio da 30 milioni di euro.