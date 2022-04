L'Inter per mettere pressione a Napoli e Milan ai vertici della classifica. Il Verona per continuare a sognare un piazzamento europeo, avendo ormai ottenuto la salvezza dopo aver superato la fatidica quota 40 punti. Sono questi i temi principali del match che si giocherà allo stadio Meazza di Milano, valido per la trentaduesima giornata di Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. La partita si giocherà sabato 9 aprile, alle ore 18:00. Nella partita di andata, giocata allo stadio Bentegodi, successo della squadra di Simone Inzaghi per 3-1 in rimonta, con doppietta decisiva di Joaquin Correa.

Le ultime su Inter-Verona

L'Inter sembra essersi messa alle spalle il brutto periodo da cui veniva, ma serve una conferma in questa partita. Settimana scorsa, infatti, è arrivato il successo che potrebbe dare la svolta, in casa della Juventus per 1-0, nel derby d'Italia, deciso da un rigore realizzato da Hakan Calhanoglu. Una vittoria che può anche aver dato fiducia alla squadra di Simone Inzaghi, oltre a migliorare una classifica che stava cominciando a essere deficitaria. I padroni di casa sono sempre terzi in classifica, con 63 punti, ma hanno guadagnato terreno sul Milan, fermato sullo 0-0 dal Bologna in casa, ora a più quattro ma con i nerazzurri che devono sempre recuperare la partita in casa del Bologna.

Il gap dal Napoli, invece, è sempre di tre punti, mentre adesso la Juventus è a quattro lunghezze.

L'annata del Verona è stata sicuramente positiva fino ad ora. Pur essendo partita in maniera travagliata, con un inizio difficile che ha portato all'esonero di Di Francesco e all'arrivo di Igor Tudor, con lui c'è stata la svolta.

I gialloblu hanno conseguito la salvezza con largo anticipo e adesso sognano perfino l'Europa. Al momento si trovano al nono posto con 45 punti, a meno sette dalla Lazio sesta in classifica. Difficile pensare ad un piazzamento europeo, ma la matematica consente di sognare. Nell'ultimo turno è arrivata la vittoria di misura per 1-0 contro il Genoa, con gol decisivo di Giovanni Simeone.

Probabili formazioni Inter-Verona

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, punta al 3-5-2. Out Lautaro Martinez per squalifica, il tandem d'attacco sarà formato da Dzeko e Correa, con Sanchez ancora verso l'esclusione. Potrebbe essere escluso anche Perisic, con Gosens che si candida all'esordio da titolare con la maglia nerazzurra.

Solito 3-4-2-1 per il tecnico del Verona, Igor Tudor, con Simeone al centro dell'attacco. A supporto sulla linea dei trequartisti ci saranno Barak e Caprari. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Faraoni e Lazovic. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Ilic e Tameze. Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Igor Tudor.