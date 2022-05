Si è da poco concluso il posticipo della trentasettesima giornata di Serie A, la penultima di campionato, alla Sardegna Arena tra Cagliari e Inter sul risultato finale di 1-3 con i gol di Darmian, doppietta di Lautaro Martinez e momentaneo 1-2 di Lykogiannis. La classifica ora vede i nerazzurri secondi in classifica con 81 punti, a meno due dal Milan capolista, mentre i rossoblu restano al terzultimo posto con 29 punti, a meno due dalla Salernitana. La settimana prossima si chiude il campionato con la squadra di Inzaghi che ospiterà al Meazza la Sampdoria, mentre i sardi saranno di scena al Penzo contro il Venezia già retrocesso.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi manda in campo con il 3-5-2, con Dzeko confermato al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Gli esterni saranno Darmian e Perisic, con Dumfries e Gosens in panchina, mentre in mezzo ci sono sempre Barella, Brozovic e Calhanoglu. In difesa torna dal 1' Alessandro Bastoni.

Nel primo tempo è completo dominio dell'Inter, che tira in porta 12 volte. In due circostanze i nerazzurri colpiscono anche due pali, una con Milan Skriniar, che sulla ribattuta mette in rete ma il gol viene annullato per un fortuito colpo di mano. Nell'altro caso con Lautaro Martinez, che si gira in area e prima colpisce il palo e poi trova un super Cragno. Il vantaggio arriva al minuto 25 con Matteo Darmian, che brucia tutti di testa su cross preciso di Ivan Perisic.

Sempre Lautaro sfiora il raddoppio con un sinistro preciso che vede ancora il grande intervento di Cragno. L'unica chance del Cagliari è al 10' con una conclusione di Lykogiannis ben parata da Handanovic.

Nel secondo tempo non cambia il registro e l'Inter continua a tenere il controllo del gioco. Al 51' arriva il raddoppio firmato Lautaro Martinez, che parte sul filo del fuorigioco su lancio di Barella.

Il Cagliari accenna una reazione e riapre il match al 53' con un tiro di Lykogiannis, che grazie ad una deviazione si insacca alle spalle di Handanovic. La squadra di Inzaghi non si disunisce e all'84' chiude i giochi ancora con Lautaro che, ben servito da Gagliardini, supera Cragno con un colpo sotto di sinistro. Nel finale palo anche di Dumfries.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle del match appena concluso relativamente ai giocatori dell'Inter:

Handanovic 6,5: Ottimo intervento su Lykogiannis nel primo tempo.

Skriniar 6: Soffre in alcune circostanze Joao Pedro ma la sua prestazione è sicuramente sufficiente.

De Vrij 7: Probabilmente la migliore prestazione della stagione, insuperabile.

Bastoni 6,5: Va vicino al gol in due circostanze.

Darmian 7,5: Grande gol e tanta sostanza per l'esterno nerazzurro.

Barella 5,5: Non incide, soffre probabilmente l'emozione di giocare nella sua Terra.

Brozovic 6,5: Come sempre è ovunque, detta i tempi di gioco.

Calhanoglu 6: A volte è impreciso, ma è sempre nel cuore del gioco.

Perisic 7,5: Non è più una novità, anche stasera devastante, suo l'assist per il gol di Darmian.

Lautaro Martinez 8: Va più volte vicino al gol che solo un super Cragno gli nega nel primo tempo, ma nella ripresa trova una doppietta che lo lancia a quota 21 reti in campionato.

Dzeko 5: Conferma di essere in riserva, forse rende meglio partendo dalla panchina.