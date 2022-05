Arrivano le prime voci di mercato in entrata per il Crotone, alle prese con il riassetto dell'organigramma societario e con la scelta del nuovo allenatore. Alcuni sondaggi sembrano essere stati comunque condotti in questi giorni, con protagonista il difensore Marco Bellich, calciatore reduce da una stagione importante con la maglia della Lucchese in Serie C.

Diverse sono le indiscrezioni che vedono protagonista il club rossoblù sia in entrata che in uscita, in attesa dell'ufficialità sul nome del nuovo Direttore Sportivo.

Crotone, rinforzi per la difesa

Con il tecnico Franco Lerda che sembra avvicinarsi a grandi passi alla panchina degli squali, il Crotone avrebbe già iniziato a contattare alcuni calciatori in vista del nuovo campionato. Uno di questi sarebbe Marco Bellich, calciatore nell'ultima stagione alla Lucchese. Per lui nel campionato appena concluso sono arrivate 31 presenze con una rete. Si tratta di un giocatore cresciuto calcisticamente tra le fila del Novara e che ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di arrivare con profitto ad un posto da titolare con la Lucchese. Nel torneo appena concluso è stato importante il suo contributo per permettere alla squadra rossonera toscana di raggiungere i Play-Off.

Tre squadre su Bellich

Sul difensore della Lucchese, talento classe 1999, oltre all'interessamento del Crotone ci sarebbero le attenzioni anche di altre due club del torneo cadetto: Frosinone e Cittadella.

Salvo ripensamenti l'esperienza alla Lucchese di Marco Bellich dovrebbe concludersi al termine della stagione. Nel suo futuro potrebbe esserci un club di categoria superiore o appunto il Crotone.

Crotone, le altre trattative

Sul fronte delle cessioni gli squali potrebbero concludere il loro rapporto con il difensore Vladimir Golemic che sarebbe ambito da Ternana e Cosenza e con il centrocampista e capitano Nahuel Estevez, che piacerebbe alla Ternana. In uscita potrebbe esserci anche il difensore Davide Mondonico corteggiato dall'Ancona Metelica.

In entrata, nei giorni scorsi, alcuni nomi sono stati accostati agli squali: si tratta dell'attaccante del Legnago Nikola Butic e del centrocampista Simone Tascone della Turris. Un possibile ritorno in Calabria potrebbe essere quello del centrocampista Aniello Salzano, in uscita dalla Ternana. Ritornerà invece per fine prestito in rossoblù il trequartista Zak Ruggiero dopo aver disputato l'ultima stagione alla Lucchese.