Manca una giornata al termine del campionato di Serie A. Milan e Inter si giocheranno lo scudetto con i rossoneri in vantaggio di 2 punti e padroni del proprio destino. Impegnati a Reggio Emilia contro il Sassuolo, gli uomini di mister Pioli per non vincere il campionato dovrebbero perdere e i nerazzurri dovrebbero vincere. Chi è senza obiettivi è la Juventus che giocherà a Firenze sicura del quarto posto e conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Per questo, in casa bianconera, si sta cominciando a guardare al futuro per costruire una squadra capace di ritornare competitiva per lo scudetto.

Dopo ben 11 anni, infatti, i piemontesi chiuderanno la stagione senza nemmeno un trofeo in bacheca. Stanno già circolando i primi nomi per il Calciomercato tra suggestioni e possibili ritorni.

Juve: obiettivo tris a parametro zero

I primi tre calciatori sui quali la Juventus avrebbe puntato gli occhi arriverebbero in bianconero a parametro zero. Si tratta dell'esterno croato Ivan Perisic dell'Inter, del francese Paul Pogba in forza attualmente al Manchester United e dell'ala Angel Di Maria del Paris Saint Germain. Perisic ha deciso la finale di Coppa Italia siglando due reti nei tempi supplementari proprio contro i piemontesi dopo che il match era finito sul 2-2 ai tempi regolamentari. Per Pogba sarebbe un ritorno importante.

Il centrocampista ha giocato per quattro stagioni con la Juve, dal 2012-2013 fino al 2015-2016 con quattro scudetti vinti e una finale di Champions League persa con il Barcellona. Si ripeterebbe la storia perché, anche in quella circostanza, giunse a parametro zero dai red devils. Di Maria, così come Perisic risulterebbe utile nello scacchiere del tecnico Allegri sia in un eventuale 4-3-3 che in un 4-2-3-1 che avrebbe Vlahovic come riferimento offensivo.

Perisic il più vicino alla Juventus

Perisic, Pogba e Di Maria: tutti calciatori protagonisti di diversi contatti negli ultimi giorni ma è complicato che alla Juventus giungano tutti e tre. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la pratica più avanzata sarebbe rappresentata dall'esterno croato dell'Inter, in scadenza con il club nerazzurro.

Perisic avrebbe già accettato la proposta della società presieduta da Agnelli, ovvero un contratto biennale da 6 milioni di euro. Per i lombardi, invece, Marotta e Ausilio cercheranno di effettuare un ultimo tentativo al termine del campionato anche se, in questo momento, appare complicato che possa avere successo. Alla fine della Coppa Italia proprio l'esterno si era pronunciato sulla questione con parole non propriamente idilliache nei riguardi della dirigenza nerazzurra.