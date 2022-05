Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. È questa l'intenzione dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per rendere ancor più competitivo l'organico a disposizione del proprio allenatore, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Inter, nel mirino ci sarebbe Meret

Nonostante l'arrivo di Andrè Onana dall'Ajax, la dirigenza interista sta valutando un altro profilo per la porta, in caso di mancato accordo contrattuale con Samir Handanovic. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Alex Meret, portiere del Napoli che in questa stagione non è riuscito a guadagnarsi la titolarità con Spalletti.

Infatti, il tecnico di Certaldo ha puntato fortemente su Ospina, e per questo Meret potrebbe lasciare Napoli nella prossima stagione.

L'Inter sta monitorando la situazione, ma servono almeno 20-25 milioni di euro per convincere il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis a lasciar partire l'estremo difensore. Inoltre, il futuro di Meret è legato a quello del collega di reparto Ospina, che complice la scadenza contrattuale, potrebbe anch'egli lasciare la città partenopea. In caso di mancato accordo con il numero colombiano, sarebbe difficile ipotizzare la partenza anche di Meret, con il club azzurro chiamato a sostituire entrambi gli estremi difensori.

Inter, possibile sondaggio del Milan per Perisic

Oltre a puntellare l'organico, l'Inter sta lavorando sul fronte rinnovi ed in particolare a quello di Ivan Perisic, perno fondamentale dello scacchiere di Inzaghi e mattatore della vittoria in Coppa Italia contro la Juventus.

Dopo le parole del croato nel post partita, il rinnovo contrattuale potrebbe non essere così scontato.

Infatti, sulle tracce di Perisic ci sarebbe il Milan di Stefano Pioli, pronto allo sgarbo ai cugini nerazzurri, dopo aver subito il tradimento di Hakan Calhanoglu nella scorsa stagione.

I rossoneri potrebbero così colmare il vuoto sulla corsia mancina nel 4-2-3-1 di Pioli, assicurandosi un grande calciatore di rendimento e personalità.

Nonostante ciò l'Inter resta in vantaggio, ma c'è bisogno di una svolta per far si che Perisic continui la sua esperienza con i colori nerazzurri.

Inter, Scamacca nel mirino dei club di Premier

Gianluca Scamacca potrebbe salutare l'Italia. Infatti, il bomber del Sassuolo sarebbe finito nel mirino di diversi club di Premier League, che potrebbero superare l'Inter nella scorsa al talento neroverde.

Infatti, stando alle ultime notizie di Calciomercato, i nerazzurri non vorrebbero accontentare le richieste del Sassuolo che chiedono 40 milioni di euro per l'ex Genoa; una cifra che club come Newcastle e West Ham sarebbero disposti a pagare per accaparrarsi le prestazioni del bomber neroverde.

A ciò si aggiungerebbe anche il Napoli, che con il possibile addio di Victor Osimhen, potrebbe decidere di virare su Scamacca per regalare a Spalletti il nuovo bomber per la prossima stagione.