L'Inter sarà sicuramente una delle grande protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri, infatti, per potersi muovere in entrata devono fare qualche cessione e realizzare plusvalenze per un totale di almeno 50-60 milioni di euro. Due dei giocatori non ritenuti incedibili dalla società sono Stefano Sensi, che tornerà dal prestito alla Sampdoria, e Roberto Gagliardini. Su di loro avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, che avrebbe già avviato i contatti con il club meneghino.

Anche il Milan si sta muovendo per rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione, quando dovrà difendere il titolo conquistato una settimana fa.

I rossoneri sono alla ricerca di un centrale di spessore e, viste le difficoltà sorte per arrivare a Sven Botman, oltre all'olandese starebbero preparando l'assalto a Gleison Bremer.

Fiorentina su Sensi e Gagliardini

L'Inter potrebbe attuare una rivoluzione a centrocampo nella sessione estiva di calciomercato. Oltre agli addii certi di Matìas Vecino, andato in scadenza di contratto, e Arturo Vidal, che potrebbe rescindere, in bilico ci sono anche le posizioni di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, e non è da escludere che entrambi lascino Milano.

Su di loro, infatti, avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, in cerca di rinforzi in mezzo al campo, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Castrovilli, che rischia di tornare in campo a gennaio 2023.

I rapporti tra le due società sono buoni e già in questi giorni ci sarebbero stati dei colloqui per verificare la fattibilità dell'affare. La società nerazzurra valuta i due giocatori per una cifra complessiva tra i 18 e i 20 milioni di euro. I due club, però, potrebbero anche intavolare un maxi scambio, con la società di Commisso che metterebbe sul piatto i cartellini di Amrabat e Nikola Milenkovic, con un piccolo conguaglio poi a favore dei viola.

In questo modo l'esborso economico sarebbe minimo ed entrambe le società realizzerebbero due plusvalenze importanti in termini di bilancio.

Milan su Bremer

Anche il Milan ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. I rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo di spessore al centro della difesa ma l'affare Botman sembra essersi complicato con l'inserimento del Newcastle.

Qualora sfumasse l'olandese, la società è pronta a virare su Gleison Bremer, su cui c'è anche il forte interesse dell'Inter. Il Torino valuta il centrale brasiliano almeno 40 milioni di euro, ma il Milan potrebbe giocarsi il jolly Tommaso Pobega, in prestito al Toro nell'ultima annata, per abbassare notevolmente il conguaglio economico.