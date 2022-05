In casa Inter è cominciata la programmazione in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato con il vertice andato in scena meno di una settimana fa tra la dirigenza, il presidente Steven Zhang e il tecnico Simone Inzaghi. Un summit in cui è stata anche ribadita la necessità di dover realizzare almeno 60 milioni di euro di plusvalenze e non è esclusa la partenza di un big. Uno dei giocatori chiacchierati sul mercato in queste ultime ore è Alessandro Bastoni, che piace molto in Premier League. Per questo motivo la società nerazzurra si sta cautelando guardandosi intorno e uno dei potenziali sostituti sarebbe Josko Gvardiol.

Dopo la retrocessione in Serie B il Cagliari rischia di vivere una piccola rivoluzione con qualche partenza illustre inevitabile. Uno dei giocatori più appetiti sul mercato è sempre Joao Pedro, che piacerebbe molto a Torino e Fiorentina.

L'Inter si muove su Gvardiol

L'Inter potrebbe sacrificare Alessandro Bastoni questa estate per fare cassa e sistemare il bilancio. Il centrale piace molto in Premier League e potrebbe portare nelle casse una cifra superiore ai 60-70 milioni di euro. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno per trovare un sostituto all'altezza e gli occhi sarebbero finiti su Josko Gvardiol, difensore del Lipsia bravo a giocare sia da braccetto di sinistra di una difesa a tre, sia da terzino sinistro in una difesa a quattro, come dimostrato con la Nazionale croata.

Nonostante la giovanissima età, essendo un classe 2002, in quest'annata ha giocato quasi sempre con la maglia del club della Red Bull, con 29 presenze all'attivo in Bundesliga, con due reti e due assist collezionati. Numeri importanti, con l'agente del giocatore che ha mandato messaggi importanti ai nerazzurri nei giorni scorsi ai microfoni di FcInternews: "L’Inter è un club fantastico, di livello mondiale, ma non ho avuto ancora meeting con loro.

Non ho dubbi che lui possa giocare a livelli altissimi, ma preferisco l’approccio passo dopo passo, fare le cose giuste, nei momenti più appropriati".

Con l'eventuale cessione di Bastoni, l'Inter avrebbe anche la forza di chiudere l'affare visto che il Lipsia per il cartellino di Gvardiol chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Torino e Fiorentina su Joao Pedro

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Cagliari dopo la retrocessione in Serie B è Joao Pedro. I rossoblù hanno respinto ogni assalto nelle scorse sessioni per l'attaccante italo brasiliano, ma adesso sembra difficile riuscire a trattenerlo. Su di lui avrebbero messo gli occhi sia la Fiorentina che il Torino, pronte a inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico.

I sardi valutano Joao Pedro tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma i viola sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Sottil più un conguaglio sui 5 milioni. I granata, invece, potrebbero proporre il cartellino di Daniele Baselli più conguaglio tra i 7 e gli 8 milioni, con il centrocampista che ha giocato in prestito proprio al Cagliari gli ultimi mesi.