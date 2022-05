La Juventus e Massimiliano Allegri preparano la prossima stagione, che dovrà essere quella del riscatto. Dopo il quarto posto in campionato e l'assenza di titoli come la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, il tecnico bianconero pianifica già gli obiettivi del prossimo anno per tornare a vincere.

Dopo la sfida contro la Fiorentina, Allegri ha espresso le sue considerazioni in merito al lavoro fatto: "Abbiamo chiuso l'annata degnamente. Abbiamo tanti giovani, la squadra sta crescendo. Con tanti giovani è difficile vincere subito, ci serve un po' di esperienza.

Locatelli, come Vlahovic, ha fatto molto bene nel suo primo anno. Abbiamo fatto degli investimenti, ma serve anche l'equilibrio".

Altro tema toccato dall'allenatore della Vecchia Signora è legato al mercato con diversi nomi come quelli di Paul Pogba ed Angel Di Maria, che potrebbe sposare il nuovo progetto della Juventus: "Ci sono tanti nomi, c'è la base e soprattutto unità di intenti. Abbiamo perso giocatori importanti, ma le cose bisogna farle con calma e lucidità".

"Raggiunto l'obiettivo stagionale, viene a mancare la condizione psicologica. I settanta punti conquistati sono una falsità, non dicono il vero valore della squadra", conclude Allegri.

Juventus, le ultime su Pogba e Di Maria

Ritornando alle vicende di mercato, che infiammeranno i prossimi mesi, tra i nomi più gettonati ci sarebbero Angel Di Maria e Paul Pogba.

Per quanto riguarda l'esterno argentino, i bianconeri sarebbero pronti ad accontentare il calciatore ma devono fare i conti con l'interesse del Barcellona di Xavi, che con il possibile addio di Ousmane Dembelè, potrebbe puntare sul Fideo per puntellare la batteria di esterni. La Juventus resta in vantaggio ma c'è da registrare il possibile sondaggio del club blaugrana.

Discorso simile anche per Paul Pogba, che sarebbe vicino al ritorno a Torino. Dopo il mancato rinnovo con il Manchester United, i bianconeri hanno accelerato e avrebbero proposto un contratto da 7,5 milioni di euro al centrocampista francese, superando la concorrenza del Paris Saint Germain, che era molto concentrato sul rinnovo di Mbappè.

Juve, le possibili cessioni

Oltre agli acquisti che aumenterebbero la qualità e lo spessore dell'organico, la Juventus sta lavorando anche sul fronte cessioni.

Dopo gli addii di Dybala e Bernardeschi, i bianconeri potrebbero salutare anche altri giocatori come Adrien Rabiot, che resta nel mirino del Chelsea: i Blues sarebbero pronti a un'offerta attorno ai 15 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista francese.

Anche il destino di Arthur è in bilico: il centrocampista brasiliano sarebbe nel mirino dell'Arsenal di Arteta.

Infine restano da decifrare le posizioni e il futuro di due attaccanti: Moise Kean, che dopo l'eventuale riscatto anticipato dall'Everton potrebbe ritornare in Francia al Psg, e Alvaro Morata che rientrerebbe in orbita Barcellona in caso di mancato accordo tra Juventus e Atletico Madrid per il riscatto.