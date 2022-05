Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. La società nerazzurra potrebbe decidere di cedere Stefano Sensi, che non sarebbe ritenuto parte del progetto da Simone Inzaghi. Dopo l'esperienza in prestito alla Sampdoria potrebbe essere il nuovo obiettivo del Monza. La Juventus, invece, dovrebbe valutare le offerte che arriverebbero dal Bayern Monaco per Federico Chiesa e dal Tottenham di Antonio Conte per Adrien Rabiot. I bianconeri, inoltre. se non dovessero raggiungere l'accordo per Angel Di Maria, avrebbero intenzione di puntare su Domenico Berardi del Sassuolo.

Stefano Sensi nel mirino del Monza di Berlusconi

L'Inter non avrebbe intenzione di confermare Stefano Sensi, troppo limitato dagli infortuni durante le ultime stagioni. Sulle sue tracce ci sarebbe il Monza di Berlusconi e Galliani, i quali avrebbero pensato di potenziare la rosa dopo la promozione in Serie A. La valutazione dell'ex Cesena sarebbe di gira 25 milioni di euro ma si potrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il Bayern Monaco sulle tracce di Federico Chiesa

Il Bayern Monaco potrebbe ingaggiare Federico Chiesa nel corso della prossima sessione di mercato. Il club tedesco potrebbe decidere di mettere sul piatto un'offerta complessiva da 100 milioni di euro che comprenderebbe anche il cartellino di Gnabry.

L'esterno tedesco ha collezionato 17 reti, 10 assist e 45 presenze. La Juventus, però, vorrebbe puntare sull'ex Fiorentina che attualmente è alle prese con l'infortunio al crociato. Chiesa dovrebbe agire come terzo attaccante nel 4-3-3 di Massimiliano Allegri.

Juventus: idea Berardi e possibile scambio con Conte

Il tecnico toscano sarebbe alla ricerca della terza punta che dovrebbe affiancare Chiesa e Dusan Vlahovic.

Il nome principale sarebbe Angel Di Maria che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. L'argentino chiederebbe un ingaggio da circa 7 milioni di euro annui ma, se non dovesse esserci la fumata bianca, la Juventus potrebbe aprire i discorsi con il Sassuolo per Domenico Berardi. L'esterno degli emiliani, che interesserebbe al Milan, avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Un'altra opportunità potrebbe arrivare dall'Inghilterra. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, il Tottenham di Antonio Conte potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Bergwijn per arrivare al centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot. L'ex Psv Eindhoven sarebbe in grado di giocare su entrambe le corsie esterne ma soprattutto sia nel 4-3-3 che nel 3-5-2.