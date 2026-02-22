La sconfitta della Juventus contro il Como continua a tenere banco e di questo ne ha parlato anche Billy Costacurta dagli studi di Sky Sport: “È clamorosa la caduta proprio del psicologica della Juve. È quello che preoccupa per il Galatasaray“. Parole forti, che fotografano il momento complicato dei bianconeri, reduci da una prestazione opaca e da un ko che ha riaperto interrogativi sulla tenuta mentale del gruppo. La sensazione è che, al di là degli aspetti tattici, sia proprio la fragilità emotiva a pesare maggiormente in questa fase delicata della stagione.

Le parole di Costacurta e il problema del gol

Costacurta ha poi sottolineato che la Juventus fa troppa fatica a segnare: “In questo momento davanti sembra che la porta sia quella per entrare da Mickey Mouse”. Un’immagine ironica ma efficace per descrivere la sterilità offensiva della squadra di Luciano Spalletti. Le occasioni create non mancano del tutto, ma negli ultimi metri manca lucidità, cattiveria e precisione. Gli attaccanti si muovono, dialogano, ma al momento della conclusione qualcosa si inceppa.

Il dato sui gol segnati nelle ultime uscite è emblematico: troppo poco per una squadra che ambisce a competere su più fronti. La manovra appare è buona, i ritmi spesso alti ma quando si presenta l’opportunità giusta, la mira tradisce.

Questo alimenta insicurezza e frustrazione, elementi che si riflettono poi sull’intero impianto di gioco. In vista della sfida contro il Galatasaray, servirà un cambio di passo netto, soprattutto sotto il profilo mentale.

Spalletti è chiamato a ricompattare il gruppo e a restituire fiducia a un reparto offensivo che sembra aver smarrito brillantezza. La gara europea rappresenta uno snodo cruciale: una reazione convincente potrebbe cancellare le scorie del ko contro il Como, mentre un altro passo falso rischierebbe di aggravare ulteriormente la situazione.

Dal campo: le condizioni di Yildiz e Bremer

Nel frattempo, la squadra prepara già la gara contro il Galatasaray. Ma Spalletti deve fare i conti con una situazione che è da monitorare legata alle condizioni di Kenan Yildiz che comtrp il Como ha subito un colpo al polpaccio.

Il giovane talento turco è stato sottoposto alle prime valutazioni e lo staff medico segue con attenzione l’evolversi del fastidio muscolare. Al momento filtra prudenza: non si tratta di un infortunio grave, ma la zona interessata è delicata e verrà valutata giorno dopo giorno.

Anche Bremer non è al meglio e ha lavorato ancora a parte. Il difensore brasiliano convive con qualche acciacco e lo staff tecnico non vuole correre rischi inutili. La sua presenza contro il Galatasaray resta in dubbio e molto dipenderà dalle sensazioni delle prossime sedute.

Perciò resta da capire se ce la faranno per il match contro il Galatasaray. La Juventus ha bisogno dei suoi uomini chiave per ritrovare solidità e certezze.

Il recupero di Yildiz garantirebbe qualità e imprevedibilità tra le linee, mentre Bremer rappresenta un pilastro imprescindibile per l’equilibrio difensivo. Le prossime ore saranno decisive, in una settimana che può indirizzare in modo significativo il cammino europeo dei bianconeri.