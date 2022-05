L'Inter starebbe studiando le mosse per potenziare la rosa della prossima stagione. Le operazioni potrebbero essere anche in uscita dove Denzel Dumfries sarebbe seguito da Bayern Monaco e Real Madrid mentre Alessandro Bastoni dal Manchester City. In entrata, i nerazzurri monitorerebbero Singo e Bremer del Torino anche se la suggestione delle ultime ore potrebbe essere Demiral dell'Atalanta. La notizia riguarderebbe Andrea Pinamonti che sarebbe finito nei radar della Juventus come vice Vlahovic.

Ipotesi Singo se parte Dumfries

All'Inter sarebbe stato proposto Singo del Torino che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

I dirigenti nerazzurri starebbero studiando dei profili per la corsia destra nel caso in cui Denzel Dumfires dovesse lasciare la Pinetina. Bayern Monaco e Real Madrid sarebbero interessate a lui ed avrebbero fatto intendere di poter mettere sul piatto un'offerta da circa 30 milioni di euro. Cifra che garantirebbe una netta plusvalenza alla società degli Zhang, che ha prelevato l'olandese per circa 15 milioni di euro dal Psv Eindhoven.

Guardiola sulle tracce di Bastoni

Il Manchester City, sotto espressa richiesta di Pep Guardiola, avrebbe messo nel mirino Alessandro Bastoni. Il centrale dell'Inter però è un elemento fondamentale per Simone Inzaghi. Il club allenato dall'ex Barcellona potrebbe mettere sul piatto 60 milioni di euro per l'ex Atalanta che, però, dovrebbe restare a Milano dopo aver rinnovato il contratto nella scorsa estate.

I club inglesi sarebbero interessati anche a Milan Skriniar che avrebbe una valutazione di circa 60-70 milioni di euro e che verrebbe considerato dall'Inter come possibile erede di Samir Handanovic per la fascia da capitano. Al termine della stagione potrebbe essere non rinnovato il contratto di Andrea Ranocchia ma i dirigenti milanesi starebbero già valutando dei rinforzi per il reparto.

I nomi sarebbero Gleison Bremer del Torino, che piacerebbe al Chelsea, e Merih Demiral dell'Atalanta. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 30 milioni di euro ma la priorità di Marotta e Piero Ausilio sarebbe il centrale brasiliano.

La Juve studia Pinamonti

La Juventus, invece, avrebbe messo gli occhi su Andrea Pinamonti per garantire un altro attaccante a Massimiliano Allegri se non dovessero essere confermati Moise Kean ed Alvaro Morata.

I bianconeri seguirebbero Gianluca Scamaccca ma la richiesta di circa 40 milioni del Sassuolo è ritenuta onerosa perché soltanto pochi mesi fa ne sono stati sborsati 60 per Scamacca. L'idea Pinamonti potrebbe essere presa in considerazione ma l'Inter non chiederebbe meno di 30 milioni di euro.