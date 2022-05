La Juventus nella prossima sessione di Calciomercato potrebbe rafforzare il settore dell'attacco con uno tra Christian Pulisic, esterno classe '98 in forza al Chelsea o Jesse Lingard, trequartista inglese del Manchester United

Pulisic potrebbe essere venduto dal Chelsea, la Juventus ci pensa

La Juventus dovrà sostituire quasi certamente Paulo Dybala a fine stagione. Cherubini starebbe dunque sondando il mercato alla ricerca di un calciatore del reparto offensivo, che come la "Joya", possa svariare su tutti i fronti dell'attacco. Indiscrezioni dall'estero, vorrebbero quindi il DS bianconero in osservazioni di due profili provenienti dalla Premier League, Christian Pulisic e Jesse Lingard.

Per quello che concerne Pulisic, il giovane esterno americano risulterebbe essere uno dei giocatori messi sul banco dei partenti dal Chelsea. Thomas Tuchel quest'anno gli ha concesso poco spazio schierandolo in campo 1045 minuti distribuiti per 19 match. Questo, non sarebbe stato gradito dall'entourage del ragazzo e proprio il padre, in un messaggio social, ha recentemente detto: "La cosa triste è che ama questo club, i suoi compagni e Londra. Dà anima e corpo per essere un professionista. Avanti figlio mio, 6 grandi mesi davanti a te". Per tutte queste motivazioni, la Juventus potrebbe lanciare l'assalto al calciatore nella prossima finestra di calciomercato estiva. Il Chelsea, che quindi non porrebbe veti ad una sua partenza, chiederebbe circa 45 milioni di euro.

Jessie Lingard osservato dalla Juventus e dal Milan

Questa che si sta per concludere, sarà quasi certamente l'ultima stagione con la maglia del Manchester United per Jesse Lingard. Il trequartista inglese infatti, andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno con i Red Devils, che seguendo le indiscrezioni della stampa britannica, non gli rinnoveranno il contratto.

Da "Free Agent" dunque, Lingard avrebbe già attirato l'attenzione di diversi club che vorrebbero ingaggiarlo, tra cui spiccherebbero forti i nomi di Juventus e Milan. Attenzione però alle sirene dalla Premier League che potrebbero affascinare il classe '92.

Gli altri movimenti di calciomercato della Juventus

La Juventus, oltre ad un attaccante, nella prossima sessione di calciomercato potrebbe ingaggiare anche un difensore.

I bianconeri, dovranno molto probabile sopperire alla partenza di Chiellini ed avrebbero messo nel mirino i nomi di Gabriel dell'Arsenal e Marcos Senesi, stopper del Feyenoord osservato anche dall'Inter di Simone Inzaghi. Inoltre, per la fascia sinistra, la Vecchia Signora valuterebbe il profilo di Sergio Reguilon del Tottenham.