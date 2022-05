Zinedine Zidane sarebbe uno dei tecnici papabili per diventare il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain: in caso di accettazione dell'incarico potrebbe richiedere Paul Pogba come rinforzo per il centrocampo. La Juventus, che sognerebbe l'innesto del centrocampista francese in uscita dal Manchester United, starebbe dunque osservando delle alternative tra cui ci sarebbe il nome di Torreira.

L'Inter e Dybala, nel frattempo, avrebbero instaurato dei contatti quotidiani.

Juventus, Zidane in ottica PSG, potrebbe 'soffiare' Pogba ai bianconeri, Cherubini osserverebbe Torreira

Ormai da settimane Paul Pogba viene accostato alla Juventus e potrebbe tornare a Torino per risolvere in parte i problemi di Max Allegri, ma secondo quanto trapelato nelle scorse ore, una nuova insidia sarebbe all'orizzonte per la Vecchia Signora. Zinedine Zidane infatti, rientrerebbe nella lista dei papabili per allenare il prossimo anno il PSG. Qualora l'ex trequartista di Juve e Real Madrid dovesse approdare a Parigi come guida tecnica, potrebbe convincere Pogba a raggiungerlo in terra transalpina, mandando in fumo i piani dei bianconeri.

Cherubini, che non vorrebbe farsi trovare impreparato a tal riguardo, starebbe sondando il terreno alla ricerca di valide alternative e una di queste, risulterebbe essere Lucas Torreira.

Il regista uruguayano potrebbe tornare all'Arsenal in caso la Fiorentina non lo riscattasse dal prestito annuale; situazione che al momento pare non scontata.

Qualora dunque, Torreira dovesse tornare in Inghilterra, la Juventus potrebbe poi interfacciarsi direttamente con i "Gunners" sulla base di un accordo che prevedrebbe l'esborso di una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Dybala e l'Inter, ci sarebbero contatti

L'Inter e Dybala potrebbero presto convolare a nozze. L'attaccante argentino, che si libererà a parametro zero dalla Juventus a fine giugno, sarebbe corteggiato dalla compagine nerazzurra ormai da settimane.

Secondo quanto affermato recentemente dal giornalista sportivo Fabrizio Biasin le parti starebbero dialogando.

Ecco le sue parole: "Inutile far finta di nulla. L'argentino e nerazzurri si annusano da un po’. Nonostante le smentite di rito il contatto c’è già stato. Anche in questo caso la situazione è chiara: il giocatore accetta volentieri la destinazione ma ha pretese importanti. Il club sta valutando se ne vale la pena".