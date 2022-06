Sono giornate dal calma apparente per il Crotone che ripartirà dal tecnico Franco Lerda. In attesa di conoscere il nome del nuovo Direttore Sportivo, alcune voci vedrebbero protagonista il difensore Simone Canestrelli. Il calciatore, di proprietà dell'Empoli, lascerà la Calabria per proseguire la sua esperienza in un'altra piazza. Su di lui negli ultimi giorni si sarebbe però soffermato l'interesse della Ternana. Futuro incerto invece per il centrocampista libico Ahmad Benali di rientro dal prestito al Pisa.

Crotone, Canestrelli in partenza

Arrivato in estate con la formula del prestito dall'Empoli, il difensore Simone Canestrelli farà ritorno al club toscano prima di decidere quello che sarà il suo futuro lontano da Crotone.

Sulle sue tracce si sarebbe messa la Ternana, squadra che starebbe guardando proprio alla rosa degli squali per rinforzare la squadra in estate. Dopo i sondaggi effettuati per Vladimir Golemic e Nahuel Estevez, le Fere starebbero valutando la possibilità di effettuare un offerta per il calciatore della Nazionale italiana Under 21 anche se una sua permanenza con l'Empoli non sarebbe da escludere a priori.

Benali, il Pisa valuta il riscatto

Un altro calciatore che dovrebbe proseguire la sua carriera lontano da Crotone dovrebbe essere il centrocampista Ahmad Benali. L'ex capitano del Crotone, ceduto in prestito nella sessione invernale al Pisa, potrebbe ritornare a Crotone. Tutto sembra dipendere dalla volontà della società toscana di acquisire il suo cartellino per una cifra prossima ai 2,5 milioni di euro.

Il riscatto, che sarebbe stato automatico in caso di promozione in Serie A, ora dipenderà esclusivamente dalla cifra e dalla volontà del Pisa. Con la retrocessione in Serie C del Crotone il costo del suo cartellino potrebbe scendere in modo da permettere ai calabresi di monetizzarne velocemente la cessione.

Crotone, le altre trattative

Tra le altre operazioni in uscita il Crotone dovrà fare a meno dell'attaccante Samuele Mulattieri che farà ritorno per fine prestito all'Inter. Anche l'attaccante Emre Gural, arrivato come svincolato a pochi mesi dalla fine del torneo, lascerà Crotone. A ritornare in Calabria sarà l'attaccante Nicola Nanni, reduce dal prestito alla Lucchese così come il trequartista Zak Ruggiero, anche lui prestato al medesimo club.

Da valutare sarà poi il futuro del centrocampista Luis Rojas, in prestito al Bologna ma di proprietà degli squali. Tra scadenze di contratto e inevitabili cessioni il tecnico Franco Lerda dovrà lavorare con un gruppo che potrebbe essere rinnovato quasi interamente nel mercato estivo.