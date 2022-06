La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Le problematiche riscontrate nella stagione 2021-2022 sono state importanti, c'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha mostrato difficoltà soprattutto a centrocampo ma ci si attendono investimenti anche in difesa e nel settore avanzato. A tal riguardo ha parlato anche Maurizio Pistocchi, che ha sottolineato che in questo momento per le società di Serie A ci sono pochi soldi. I bilanci societari hanno problemi evidenti ma la Juventus da questo punto di vista ha la certezza di avere una proprietà forte pronta a sostenerla.

Secondo il giornalista sportivo la società bianconera acquisterà giocatori molti forti, anche perché arrivano da una stagione deludente. Per risolvere il problema investimenti secondo Pistocchi alla Juventus basterà fare un aumento di capitale, come già successo negli ultimi anni. D'altronde, come dichiarato dal giornalista sportivo, la proprietà bianconero è un conglomerato molto ricco che produce utile di miliardi di euro all'anno. Proprio per questo non sarebbe un problema nell'eventualità fare un altro aumento di capitale. Le uniche difficoltà evidenti per la Juventus potrebbero essere i prolungamenti di contratto dei giocatori, su tutti quello di Matthijs de Ligt.

La Juventus potrebbe acquistare giocatori molto forti

'Di soldi ce ne sono pochi ma non bisogna dimenticarsi chi è il proprietario della Juve, è un conglomerato che fa utile di miliardi e miliardi. Per la Juve non è un problema fare un altro aumento di capitale'. Queste le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi, il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Per adesso ci sono due realtà, da una parte la Juventus, che di fronte a stagioni deludenti non ha problemi ad acquistare giocatori molto forti.

Dall'altra società con bilanci in negativo, che dovranno diminuire il monte ingaggi'. Per questo secondo il giornalista sportivo sarà un mercato molto particolare. Pistocchi ha voluto parlare anche di Dybala, che sarebbe vicino al trasferimento all'Inter.

Il giornalista sportivo ha parlato anche del possibile trasferimento di Dybala all'Inter

L'incontro nella sede della società milanese con l'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun conferma la volontà di Dybala nel trasferirsi nell'Inter. Una decisione non gradita dai tifosi della Juventus, delusi dal giocatore soprattutto dopo le lacrime all'Allianz Stadium il giorno del saluto del giocatore ai sostenitori bianconeri. Secondo Pistocchi Dybala supporterebbe molto bene Lautaro Martinez nell'Inter nonostante si parli dell'arrivo a Milano di Romelu Lukaku. In merito al possibile ritorno del belga, il giornalista sportivo ha dichiarato che sarebbe una trattativa di mercato da oscar da parte della società milanese.