Il Milan sarebbe alla ricerca di un’altro attaccante oltre a Divock Origi, e in attesa di capire il futuro di Ibrahimovic, Maldini sonda la pista Scamacca.

Sugli esterni, vista la possibile partenza di Rebic, interessa Berardi.

La Juventus invece avrebbe individuato in Dzeko il vice-Vlahovic, e se dovesse concretizzarsi la trattativa, Morata sarebbe destinato a tornare all’Atletico Madrid.

Il Milan cerca in casa Sassuolo le soluzioni per l’attacco

I rossoneri starebbero monitorando la situazione Ibrahimovic, in vista di futuri investimenti per l’attacco.

Infatti, in caso di mancato rinnovo dello svedese, sarebbe necessario operare sul mercato per cercare un valido sostituto. Maldini vorrebbe regalare ai tifosi un nome di spessore, per questo piace il profilo di Scamacca, attaccante del Sassuolo e della nazionale, che ha vissuto quest’anno la sua migliore stagione in campionato con 16 gol in 36 partite. Per l’attaccante ci sarebbe anche il forte interesse del Psg, disposto a fare follie per lui, che però attende prima la cessione di Icardi. Sulle fasce è stata sondata la pista Berardi, con il Sassuolo che non ha però intenzione di lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Sulle tracce del calabrese ci sarebbe inoltre la Juventus di Allegri, che ha fatto espressamente il suo nome per l’attacco bianconero.

Per questo il Milan cerca delle alternative low cost, come Politano del Napoli, che potrebbe approdare a Milano tramite un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Dzeko, l'esperienza del bosniaco a portata dei bianconeri

L'ultimo nome fatto per l'attacco della Juventus sarebbe quello di Edin Dzeko, con il bosniaco che accetterebbe di buon grado il trasferimento, visti anche i possibili arrivi in nerazzurro di Dybala e Lukaku, che toglierebbero spazio al bomber di Sarajevo.

La cifra richiesta dall'Inter è di 2 milioni di euro, con l'attaccante che andrebbe a firmare un biennale da 7 milioni di euro complessivi. Questa trattativa verrebbe però a concretizzarsi solo in caso di mancato accordo con l'Atletico per Morata, con i Colchoneros che chiedono 35 milioni di euro per il riscatto dello spagnolo, e la Juve che non sarebbe disposta a sborsare l'intera cifra e attende uno sconto sul cartellino da parte del club spagnolo.

Proprio per questo, i bianconeri preferirebbero optare per una punta esperta, in grado di far crescere Vlahovic non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale. Oltre a Dzeko un'altra idea per l'attacco della Juve potrebbe essere Arnautovic, con il fratello agente che ha rilasciato un'intervista a riguardo, dicendo: "A Dusan, che ha soltanto 22 anni, porterebbe benefici avere accanto un giocatore con l'esperienza di Marko".

Anche in questo caso, non c'è ancora alcuna trattativa ufficiale, ma è previsto nei prossimi giorni un incontro tra Allegri e la dirigenza bianconera per discutere sul mercato in entrata.