Denzel Dumfries potrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro. Con la cessione di Milan Skriniar al Paris Saint Germain, l'Inter potrebbe decidere di blindare l'esterno olandese, perno fondamentale dello scacchiere tattico del tecnico Simone Inzaghi.

Le insidie però sono dietro l'angolo. Infatti, l'ex terzino del Psv resta sempre nel mirino di alcuni top club europei come Barcellona, Chelsea e Manchester United che nelle prossime settimane di Calciomercato, potrebbero decidere di affondare il colpo presentando all'Inter un'offerta molto importante.

Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di cedere Dumfries e solo in caso di offerta irrinunciabile attorno ai 35-40 milioni di euro, potrebbe decidere di sedersi ad un tavolo per trattare un'eventuale cessione.

Per adesso, tale offerta non è ancora arriva: per questo, come Lautaro e Bastoni, anche l'esterno olandese si prepara ad una nuova stagione da protagonista con la maglia dell'Inter.

Le gerarchie per le corsie esterne sembrano ormai chiare: Dumfries e Gosens titolari, con Darmian ed il neo acquisto Bellanova ottime alternative.

Simone Inzaghi inizia a delineare la nuova Inter e spera nella conferma dell'olandese per ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa.

Inter, nuova offerta del Psg per Skriniar

Come già sottolineato, il futuro di Denzel Dumfries è collegato a quello di Milan Skriniar che sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club parigino si starebbe avvicinando alla richiesta di 80 milioni da parte dell'Inter: infatti, l'ultima si avvicinerebbe ai 70 milioni di euro più bonus, cifra che l'Inter starebbe prendendo in considerazione.

Al calciatore, un contratto da 7,5 milioni di euro più bonus.

Un'operazione importante per le casse del club nerazzurro che potrà reinvestire parte del denaro per completare il pacchetto arretrato con Bremer che resta in pole per sostituire il centrale slovacco ed essere il nuovo perno della difesa di Inzaghi.

Il denaro che l'Inter vorrebbe reinvestire sul fronte acquisti potrebbe arrivare anche dalla possibile cessione di Andrea Pinamonti, obiettivo numero uno per l'attacco dell'Atalanta.

La Dea offre 12 milioni di euro, contro la richiesta dell'Inter che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Tramite queste cessioni più quelle a costo zero di Vidal e Sanchez che abbasseranno il tetto ingaggi, l'Inter potrebbe decidere di dare l'assalto a Paulo Dybala, che con il ritorno di Lukaku completerebbe il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.