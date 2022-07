L'Inter potrebbe fare ancora qualcosa sul mercato in entrata per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, senza lasciare nulla di intentato. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore che possa prendere il posto di Andrea Ranocchia, andato in scadenza di contratto e accasatosi al Monza, ma non è escluso che si possa intervenire sugli esterni, arretrando Darmian nei tre di difesa. Un aiuto potrebbe arrivare dall'Inghilterra, da Londra nello specifico, sponda Tottenham. Gli Spurs, infatti, avrebbero messo in uscita Sergio Reguilon, che sarebbe stato proposto proprio alla società nerazzurra negli ultimi giorni.

Il Torino sta vivendo un periodo delicato, come dimostra la lite tra il ds Vagnati e il tecnico Ivan Juric. L'allenatore chiede rinforzi che stentano ad arrivare nonostante la cessione di Gleison Bremer alla Juventus per 41 milioni di euro più 8 milioni di bonus. Un innesto è stato chiesto in avanti dopo gli addii di Brekalo e Belotti e l'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Justin Kluivert, in uscita dalla Roma soprattutto dopo l'arrivo di Dybala.

Reguilon in orbita Inter

Tra Inter e Tottenham potrebbe crearsi un intreccio di mercato sulla fascia sinistra che parte da molto lontano. Questa estate è arrivato a Londra Ivan Perisic, che ha deciso di lasciare i nerazzurri alla scadenza del contratto e accettando la proposta del club inglese.

Il suo arrivo ha messo ai margini della rosa di Antonio Conte l'esterno spagnolo Sergio Reguilon, visto che come alternativa al croato c'è Sessegnon. Il giocatore è rimasto fuori dai convocati anche per la tournée e in questi ultimi giorni sarebbe stato offerto all'Inter. I nerazzurri ci pensano, visto che Robin Gosens non ha ancora convinto a pieno e non si vuole correre alcun rischio dopo che l'anno scorso è stato costretto ai box per 3-4 mesi per un grave infortunio muscolare.

Reguilon ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e potrebbe anche essere ceduto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Torino su Kluivert

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo, anche qualcosa in più, per il reparto avanzato visto che sono andati via elementi importanti come Brekalo e Belotti, senza dimenticare Marko Pjaca.

L'ultimo nome finito nel mirino della società granata sarebbe quello di Justin Kluivert, tornato alla Roma dopo il prestito al Nizza. L'olandese non rientra nei piani di José Mourinho e ora è ancora di più ai margini dopo l'arrivo di Paulo Dybala. Visto il contratto in scadenza a giugno 2023, non sarà possibile la formula del prestito e per questo motivo l'affare potrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro più bonus.