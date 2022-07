L'Inter è stato al centro della ribalta mediatica negli ultimi giorni. Gli annunci di Paulo Dybala e Bremer rispettivamente da parte della Roma e della Juventus hanno evidentemente deluso i tifosi nerazzurri, che da settimane parlavano del loro possibile approdo a Milano. Alla fine la mancata cessione di Milan Skriniar e quella di Alexis Sanchez non ha garantito la possibilità di definire gli acquisti di Dybala e Bremer considerando anche la situazione economica e finanziaria non ideale dell'Inter. Ci sono però esigenze di rosa che la società milanese dovrà sistemare, soprattutto in difesa.

Con l'addio di Andrea Ranocchia serve un difensore centrale, ed in questo momento sono due nomi che piacciono all'Inter. Nelle ultime ore si parla molto del possibile arrivo a Milano di Merih Demiral, recentemente riscattato dall'Atalanta per 20 milioni di euro. L'ex Juventus potrebbe essere l'ideale per Inzaghi, ad agevolare il suo possibile arrivo potrebbe essere Andrea Pinamonti, valutato più o meno come il difensore. Il giocatore dell'Inter piace molto all'Atalanta, potrebbe definirsi quindi uno scambio di mercato fra Atalanta e Inter. C'è però da sottolineare come la Juventus abbia il 10% sulla futura rivendita di Demiral. Di conseguenza la Juventus dovrebbe ricevere ulteriori 2 milioni di euro.

Se non dovesse arrivare Demiral l'Inter potrebbe acquistare Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023 e valutato circa 15 milioni di euro.

L'ex Juventus Demiral potrebbe trasferirsi all'Inter

Il mercato dell'Inter

L'Inter è al lavoro anche per le cessioni. Potrebbe però saltare quella di Milan Skriniar al Paris Saint Germain considerando che la società francese starebbe definendo come acquisto per la difesa Mukiele del Lipsia. Intanto però si lavora nasce alla rescissione consensuale del contratto di Alexis Sanchez. Il cileno guadagna circa 9 milioni di euro a stagione e pesa in maniera evidente sul bilancio societario dei milanesi.