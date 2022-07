L'Inter attende l'eventuale cessione di Milan Skriniar per continuare a cambiare i volti nella propria rosa. Dopo gli innesti di Onana, Lukaku e Bellanova, i nerazzurri sarebbero pronti all'assalto di Bremer, difensore brasiliano autore di un grande campionato con la maglia del Torino. Nel frattempo, sarebbe entrata nel vivo la trattativa per la cessione di Skriniar al Psg, anche se ci sarebbero ancora dei nodi da sciogliere relativi all'importo totale che i parigini dovranno sborsare nelle casse interiste.

Inter-Psg: possibile trattativa per la cessione di Skriniar

L'arrivo di Bremer sarebbe favorito dalla cessione di Milan Skriniar, baluardo della difesa di Simone Inzaghi, e prima ancora di quella di Antonio Conte. Dopo una stagione giocata ad altissimi livelli, con la quale ha portato a 215 il suo bottino di presenze in nerazzurro, aumentano le sirene che vorrebbero lo slovacco lontano da Milano.

Arrivato a 27 anni, l'interesse di un top club come il Psg non può far altro che lusingare Skriniar. Non solo, la possibilità di incassare una cifra vicina agli 80 milioni di euro rende entusiasta anche la dirigenza dell'Inter.

Cessione Skriniar: l'Inter avrebbe individuato l'erede

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prime settimane di luglio, quando le squadre cominceranno i rispettivi ritiri.

Marotta dal canto suo, avrebbe già individuato l'erede di Milan Skriniar: Gleison Bremer, 25enne difensore del Torino. Lo scorso febbraio ha prolungato il suo contratto fino al 2024, ma ciò non rende impossibile una trattativa, anzi la favorisce. Per portarlo a Milano basterebbe la metà di quanto incassato dalla cessione di Skriniar, ovvero circa 30/35 milioni di euro.

Il brasiliano ha due anni in meno e ha dimostrato di saper bloccare molti dei grandi attaccanti che militano in Serie A. In prospettiva rappresenterebbe un grande colpo tecnico, oltre ad una grande mossa in grado di ripianare il bilancio della società di Zhang.

Psg-Skriniar: il punto sulla trattativa

La trattativa Psg-Inter per Milan Skriniar ha comunque degli scogli.

Stando al Corriere dello Sport, ci sarebbe un braccio di ferro tra i due club poichè i nerazzurri avrebbero richiesto 80 milioni di euro mentre il Psg non va oltre i 60/65 milioni di euro più bonus. Difficile che ci sia l'inserimento di altre squadre internazionali, pertanto i francesi al momento avrebbero deciso di attendere una risposta di Marotta. Possibile anche l'inserimento di una contropartita tecnica, individuata in Julian Draxler. La soluzione non pare convincere l'Inter, che vorrebbe incassare soltanto cash. Sarebbe cosa fatta invece, l'accordo tra Psg e difensore slovacco, in procinto di firmare un contratto da 7,7 milioni di euro a stagione.