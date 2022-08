I prossimi obiettivi della Juventus per il Calciomercato sono due, acquisire un centrocampista e regalare a Massimiliano Allegri un attaccante. I due nomi che la Vecchia Signora valuterebbe sarebbero dunque Milinkovic Savic e Raspadori.

Juventus, a centrocampo servono rinforzi: sondaggio per Milinkovic Savic

La Juventus, dopo gli infortuni di Paul Pogba, che potrebbe restare fuori dai campi per i prossimi 2 mesi e McKenny, che si è lussato una spalla e resterà ai box per 1 mese, dovrà necessariamente acquisire un calciatore per rinforzare la mediana.

Il nome caldo della giornata di oggi dunque, sarebbe quello di Milinkovic Savic. Il Sergente, in forza alla Lazio, andrà in scadenza di contratto con i biancocelesti nel prossimo 2024 e di conseguenza, questa potrebbe essere la finestra di calciomercato utile per registrare una sua partenza. Lotito, infatti, per non rischiare di deprezzare ulteriormente il valore del suo cartellino, si sarebbe deciso a lasciarlo andare in caso ricevesse un'offerta da una "Big" del calcio europeo e visto che dalla Premier League nessuno avrebbe ancora bussato per il classe '95, si starebbe riaprendo un discorso proprio con la Juventus. I bianconeri, avrebbero dunque sondando il terreno sul costo di un eventuale operazione per Milinkovic, sentendosi rispondere che la base economica per trattare equivarrebbe a 60 milioni di euro.

Una valutazione che renderebbe estremamente complicata la trattativa che, in ogni caso, la Vecchia Signora vorrebbe tenere in piedi sino all'ultimo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero sfidare il Napoli per Raspadori

Come già accennato, oltre al centrocampista, la Juventus avrebbe l'urgenza di chiudere per un attaccante.

Il nome nuovo accostato nella giornata di oggi ai bianconeri sarebbe dunque quello di Giacomo Raspadori. Il giovane centravanti del Sassuolo apparirebbe, secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, come la prima alternativa bianconera qualora non arrivasse Alvaro Morata. La Vecchia Signora dunque, sarebbe pronta a beffare sul tempo il Napoli di Luciano Spalletti, che aveva fatto nelle precedenti settimane più di un sondaggio per l'attaccante classe 2000.

In tutto questo, il DS del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha voluto specificare in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale come, per la cessione di Raspadori, ci sia una 'deadline': "Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato".