Il Crotone prova a concludere nuove operazioni senza assilli, con la volontà di poter regalare il tecnico Franco Lerda i migliori elementi presenti sul mercato. Ad arrivare in Calabria sarà sicuramente un terzino, un'alternativa a Luca Calapai ma anche due attaccanti, uno più esperto e un altro giovane ma motivato. A delineare le idee del club è stato in mattinata il Direttore Generale del Crotone, Raffaele Vrenna durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti. In uscita ufficiale il trasferimento dell'attaccante Luca Gozzo al Frosinone fino a fine campionato.

Crotone, si cercano rinforzi

Il mercato estivo del Crotone in entrata non è ancora concluso. A confermarlo è il Direttore Generale Raffaele Vrenna. "Stiamo allestendo una squadra che in tutti i reparti possa avere coppie eccellenti, con giocatori titolari, una squadra dunque competitiva. Partiamo dalla conferma di Luca Calapai - ha sottolineato Raffaele Vrenna - ci saranno un altro acquisto o forse due un terzino e un attaccante, poi in caso di una valida occasione in avanti potrebbe arrivare anche un ulteriore elemento giovane e motivato che possa completare il reparto”. In uscita rimarrebbe al Ahmad Benali, con il centrocampista che avrebbe però declinato l'offerta della Ternana.

Crotone-De Col, arrivano conferme

Che Filippo De Col sia un obiettivo di mercato del Crotone ormai è chiaro. A confermarlo lo stesso Direttore Generale del Crotone. Una trattativa legata però a incastri di mercato, con il terzino che arriverebbe in Calabria in caso di trasferimento - in senso opposto - di Vasile Mogos dal Crotone al Sudtirol.

Se il calciatore in forza ai biancorossi non dovesse arrivare, il Crotone proverà ad individuare un'alternativa, anche un giovane che possa contendersi il posto in squadra e contribuire a dare valide alternative al tecnico Franco Lerda.

Crotone, le altre operazioni

Nella giornata di giovedì 4 agosto a salutare il Crotone per trasferirsi in prestito al Frosinone è stato l'attaccante Luca Gozzo.

Il classe 2004, elemento del settore giovanile degli squali, rimarrà con i gialloblù fino al 30 giugno 2023. Nuova esperienza anche per l'ex attaccante del Crotone , Giuseppe Borello. Il calciatore, scivolatosi dai rossoblù nei giorni scorsi, ha siglato in contratto con il club ungherese dell'Ujpest. Possibile maglia della Fidelis Andria per il portiere Gianluca Saro. A confermarlo lo stesso Direttore Sportivo dei biancoazzurri, Sandro Federico. "Saro è il primo obiettivo per la porta, speriamo di trovare un accordo col Crotone. Stiamo valutando anche Bucosse. Speriamo di avere presto un portiere”.