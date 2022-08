La Juventus ha ancora delle operazioni da fare sul mercato e i ruoli scoperti all'interno della rosa sono parecchi. In particolare serve ancora un centrocampista e forse due attaccanti. Per questo motivo, nella giornata di mercoledì 3 agosto è previsto un summit tra Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus.

In particolare lo stato maggiore bianconero si siederà intorno a un tavolo per delineare le ultime strategie di mercato: si valuterà attentamente la situazione legata al centrocampo e all'attacco, ma anche alla in difesa, soprattutto in caso di uscita di Daniele Rugani.

La Juventus deve agire ancora sul mercato

Al momento, la rosa della Juventus ha ancora alcuni ruoli scoperti. In particolare in attacco ci sono delle defezioni. Infatti, ad oggi, in vista della gara contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri avrebbe a disposizione solo Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Perciò il tecnico livornese non potrebbe schierare un 4-3-3 proprio perché gli mancherebbe un terzo uomo d'attacco. Con il Sassuolo mancheranno certamente Federico Chiesa e Kaio Jorge che stanno recuperando dai rispettivi infortuni e in più non ci sarà nemmeno Moise Kean, che è squalificato per un turno. Per questo motivo, la dirigenza dovrà cercare un giocatore da inserire in rosa in vista del 15 agosto, per la prima giornata di campionato.

Nel summit tra Massimiliano Allegri e il management juventino si valuteranno diversi nomi per capire qual è il profilo giusto per la Juventus. I nomi al vaglio probabilmente sono quelli di Alvaro Morata, Memphis Depay, Anthony Martial, Giacomo Raspadori e Dries Mertens. Alcuni di questi calciatori possono ricoprire il doppio ruolo di esterno d'attacco e di vice Vlahovic, altri invece hanno un ruolo più definito e a quel punto gli acquisti potrebbero essere due.

Rebus centrocampo

Durante il summit tra Allegri e la dirigenza della Juventus si ragionerà anche sulle strategie di mercato. Domani 3 agosto, le parti si ritroveranno alla Continassa e avranno un quadro più chiaro anche sulle condizioni di Paul Pogba.

Infatti, oggi 2 agosto, il francese è partito da Torino per andare a Lione dove sarà sottoposto ad un consulto specialistico.

Durante la visita il professor Sonnery-Cottet dirà a Pogba che tipo di terapia seguire per risolvere il problema al menisco esterno. Se la strada sarà quella di suturare il menisco lo stop del francese potrebbe essere di 5 mesi, a quel punto la Juventus potrebbe decidere di tornare sul mercato per cercare un sostituto del suo numero 10.