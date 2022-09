Durane l'ultima sessione di Calciomercato, la dirigenza della Juventus ha cercato di costruire una squadra in grado di essere competitiva sia in Champions League che e in campionato. L'altalenante inizio in Serie A e la sconfitta contro il PSG, seppur di misura, hanno smosso alcune critiche a Massimiliano Allegri, mettendo sotto la lente di ingrandimento il brutto gioco, evidenziando in maniera particolare dalla mancanza di palloni verso Dusan Vlahovic.

La Juve presenta alcuni problemi nel reparto offensivo. Il solo acquisto di Filip Kostic sembra non bastare.

Il Fideo Angel Di Maria è alle prese con gli infortuni, mentre Moise Kean pare non dare il contributo richiesto da Allegri. Alcuni media spagnoli riportano la notizia che l'Atletico Madrid potrebbe privarsi di Angel Correa. L'esterno argentino potrebbe essere un'idea sia per i bianconeri sia per l'Inter. Anche in casa nerazzurra, infatti, la situazione attaccanti non è delle migliori. Con Romelu Lukaku infortunato, c'è stato spazio per Joaquin Correa. L'ex laziale però è involuto e sembra non sia riuscito a dare il contributo che tutti si aspettavano.

Su Angel Correa c'era stato un interesse del Milan

Alcuni media spagnoli ipotizzano un addio qualora il giocatore argentino non riesca a trovare spazio nelle gerarchie di Diego Simeone e per lui un approdo in Serie A sarebbe l'ideale.

Il giocatore argentino sembra non trovare più posto nell'undici titolare di Simeone e l'ottimo inizio di stagione di Alvaro Morata potrebbe togliere a Correa ulteriore spazio.

Sembra che in passato, il Milan [VIDEO] abbia chiesto informazioni all'Atletico Madrid. Correa era stato individuato dai rossoneri come uno dei possibili giocatori adatti a rinforzare la propria trequarti, ma i colchoneros pretendevano 40 milioni di euro.

Cifra completamente fuori portata per le casse milanesi.

Alla Juve potrebbe sostituire Di Maria

El Fideo si è legato alla Juventus per un solo anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione. Il suo desiderio di tornare in patria al Rosario Central potrebbe indurlo a chiudere la sua esperienza italiana nel giugno 2023.

Conseguenza per cui la Juventus dovrebbe tornare sul mercato per trovare un giocatore di qualità e con le stesse caratteristiche.

Correa potrebbe giocare nel tridente della Juventus ed essere una spalla ideale per Vlahovic. Inoltre, il costo del cartellino potrebbe abbassarsi notevolmente nel caso cui l'argentino fosse poco impiegato nella stagione in corso. Qualora la società bianconera fosse interessata all'acquisto, potrebbe inserire nell'operazione eventuali contropartite tecniche.

All'Inter per sostituire l'ex laziale Joaquin Correa

Nonostante 31 presenze e 8 gol con la maglia nerazzurra, sembra che Joaquin Correa non abbia convinto del tutto la dirigenza della Beneamata. Ragione per cui, l'Inter sarebbe alla ricerca di giocatori di qualità da inserire nel proprio organico per rinforzare il reparto offensivo.

Angel Correa potrebbe essere uno di questi. Nonostante l'attuale crisi finanziaria della società, i costi relativi al cartellino potrebbero essere ammortizzati mediante la cessione di eventuali esuberi o chiedendo all'Altetico Madrid il prestito del giocatore.