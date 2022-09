La Juventus è attesa da due mesi impegnativi prima della pausa mondiale. I bianconeri dovranno cercare di migliorare i risultati in campionato ma anche di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League, anche l'inizio non è stato ideale considerando la sconfitta contro il Paris Saint Germain. Bisognerà ripartire dalla prestazione contro i francesi ma è evidente come la Juventus abbia bisogno di rinforzi a gennaio in diversi settori. Soprattutto in difesa, dove potrebbero arrivare già a gennaio un difensore centrale di piede sinistro ed un terzino.

A tal riguardo fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sono sicuramente Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, per quanto riguarda invece il terzino piace Alejandro Grimaldo del Benfica. Si lavora però anche sul centrocampo e dopo l'arrivo di Leandro Paredes nel recente Calciomercato estivo non è da scartare la possibilità che la società bianconera acquisti un altro centrocampista.

Negli ultimi giorni si parla ad esempio di un'offerta della Juventus che potrebbe riguardare il giocatore dell'Aston Villa Douglas Luiz, in scadenza di contratto a giugno 2023. La società bianconera potrebbe offrire uno scambio di mercato con Kean che si trasferirebbe dagli inglesi.

In tal caso però prima la Juventus dovrebbe riscattarlo dall'Everton e solo dopo potrebbe definire lo scambio di mercato fra i due giocatori.

Possibile scambio di mercato fra Kean e Douglas Luiz

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista nel mercato di gennaio. Uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera è Douglas Luiz dell'Aston Villa.

Il nazionale brasiliano è un classe 1998 ed è in scadenza di contratto a giugno 2023. Potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso già a gennaio anche se la Juventus starebbe valutando la possibilità di offrire in uno scambio di mercato il cartellino di Moise Kean. In tal caso la società bianconera dovrebbe prima riscattare il giocatore dall'Everton per circa 28 milioni di euro e successivamente offrirlo all'Aston Villa per l'acquisto di Douglas Luiz.

Di certo non sarebbe ideale come investimento se si considera che il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società inglese e potrebbe arrivare a parametro zero.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero a fine stagione. Da Cuadrado ad Alex Sandro, fino ad arrivare a Di Maria e Rabiot, sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. Per quanto riguarda invece i giocatori in scadenza a giugno 2024, attualmente si parla solo del possibile prolungamento di Danilo. Il brasiliano potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale per un'altra stagione.