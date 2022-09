Simone Inzaghi si potrebbe giocare tutto nelle prossime partite. Dopo il ko della Dacia Arena contro l'Udinese, il futuro del tecnico dell'Inter sarebbe in discussione e le prossime partite potrebbero essere decisive per la permanenza sulla panchina nerazzurra.

Inter, i possibili sostituti di Inzaghi

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, le prossime due partite contro la Roma dell'ex Mourinho in campionato e contro il Barcellona fondamentale per il prosieguo del cammino in Champions League, potrebbero determinare il futuro dell'allenatore italiano.

Infatti, in caso di risultato negativo la dirigenza nerazzurra potrebbe prendere in considerazione un eventuale cambio in panchina.

Tra i nomi che potrebbero sostituire Inzaghi ci sarebbe Claudio Ranieri che già in diverse occasioni è subentrato a stagione in corso: basti pensare alla grande cavalcata con la Roma terminata con il secondo posto in campionato fino ad arrivare all'avventura con la Sampdoria che ha centrato la salvezza senza molti patemi. Altro nome che potrebbe stuzzicare la piazza nerazzurra è quello di Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa che sta ottenendo grandi risultati ed uno dei protagonisti dello storico Triplete nerazzurro.

Inzaghi potrebbe quindi giocarsi tutto e le prossime due partite contro Roma e Barcellona potrebbero risultare decisive per il suo futuro e per quello dell'Inter.

Inter, le situazioni dei big: da Barella a Skriniar

La prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione in casa Inter. Infatti sono tanti i big che potrebbero lasciare Milano di fronte ad offerte molto importanti.

Tra i calciatori più seguiti della rosa c'è sicuramente Nicolò Barella che dopo l'interesse di alcuni top club inglesi come il Liverpool e Tottenham, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Tutto gira attorno alla possibile partenza di Tony Kroos al termine della stagione. In caso di addio del totem tedesco, i Blancos potrebbero far recapitare un'offerta molto importante all'Inter per convincere a cedere il centrocampista italiano.

Resta da decifrare il futuro dei tre centrali nerazzurri ed in particolare di Milan Skriniar.

Tutto ruota attorno al possibile prolungamento contrattuale con il centrale slovacco che resta l'obiettivo numero del Paris Saint Germain per puntellare la retroguardia. In caso di mancato rinnovo, il club parigino potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 25-30 milioni per intavolare una trattativa già a gennaio. Sembrerebbe invece scritto l'addio di Stefan De Vrij pronto a lasciare l'Inter al termine della stagione. Il centrale olandese non dovrebbe rinnovare il proprio contratto e sarebbe finito nel mirino di Juventus e Manchester United.