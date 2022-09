Massimiliano Allegri si gioca tanto della sua permanenza sulla panchina della Juventus. Dopo un inizio altalenante in campionato con due vittorie e tre pareggi, il tecnico bianconero potrebbe giocarsi la riconferma per questa stagione.

Juve, i tifosi vorrebbero il ritorno di Carlo Ancelotti

Stando alle ultime notizie di mercato, la tifoseria bianconera non sarebbe soddisfatta dell'operato del tecnico e secondo un sondaggio su un sito specializzato vorrebbero il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina della Vecchia Signora. Il tecnico ex Juventus e Milan è ritornato sul tetto di Spagna e d'Europa con il Real Madrid: nella passata stagione, Re Carlo ha infatti portato in bacheca altri due trofei importantissimi e di grande spessore come la Liga e soprattutto la Champions.

Difficile che possa lasciare il Real visto il rapporto con il presidente Florentino Perez ma soprattutto con i calciatori.

Toccherà ad Allegri dare il massimo e riportare la Juventus sul tetto d'Italia e ridare un ruolo da assoluta protagonista anche in Champions League.

Psg-Juventus: le possibili scelte di Allegri

Il primo grande match dell'annata europea della Juventus è rappresentato dal Paris Saint Germain del neo tecnico Galtier che sta volando in Ligue 1 ed arriva dal 4-1 rifilato al Nantes. I bianconeri saranno infatti di scena al Parco dei Principi contro la formazione francese.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico bianconero dovrebbe confermare il 4-3-3 ammirato nelle prime giornate di campionato: Perin in porta; difesa a quattro formata da Danilo, Bonucci (che rientra dopo il problema fisico), Bremer ed Alex Sandro.

A centrocampo, confermato Paredes che dovrebbe esser affiancato da Locatelli e Miretti mentre in attacco dopo la panchina dell'Artemio Franchi torna dal 1'minuto Dusan Vlahovic che dovrebbe esser supportato da Angel Di Maria e Filip Kostic, in vantaggio su Juan Cuadrado.

Il Paris Saint Germain risponde con il 3-4-3 che Galtier sta utilizzando in questo inizio di campionato: Donnarumma tra i pali; difesa a tre formata da Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembè, accostato ai bianconeri prima dell'arrivo di Bremer.

A centrocampo spazio a Verratti affiancato da Renato Sanches mentre sulle corsie laterali confermati Nuno Mendes e l'ex Inter Hakim. Infine, in attacco tridente stellare con Messi, Mbappè e Neymar. In particolare, il fuoriclasse brasiliano sembrerebbe in grande condizione atletica come rimarcano le sei reti e quattro assist siglate in questo inizio di stagione.

Probabili formazioni

Psg: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembè; Hakimi, Verratti, Renato Sanches, Nuno Mendes; Messi, Mbappè, Neymar.

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Di Maria.