Cercasi esterno nel mercato invernale. L'Inter è pronta a ritornare sul fronte mercato per completare la rosa e regalare un nuovo esterno mancino al tecnico Simone Inzaghi. Viste le prestazioni di Gosens, i nerazzurri stanno osservando diversi profili italiani ed internazionali.

Inter, idee Pedraza e Mazzocchi per la fascia

Stando alle ultime notizie di mercato, la dirigenza nerazzurra starebbe prendendo in considerazione la candidatura di Alfonso Pedraza, esterno spagnolo che si sta mettendo in luce con la maglia del Villareal sia in patria che in Champions League.

Grazie alle ottime prestazioni con il Sottomarino Giallo, il terzino classe 96 sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei tra cui l'Inter.

I nerazzurri sarebbero pronti ad intavolare una trattativa già nel mercato invernale così da strappare l'esterno alla formazione guidata da Unai Emery. Stando alle ultime notizie di mercato, l'Inter sarebbe pronta ad un'offerta basata su un obbligo di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro.

Pedraza non è il solo nome seguito dalla società nerazzurra per completare le fasce laterali. Altra candidatura interessante e da prendere in considerazione è quella di Pasquale Mazzocchi, punto fermo della Salernitana di Davide Nicola. Grazie alle ottime prove con la maglia del club campano, l'esterno è riuscito a conquistare anche la Nazionale e potrebbe rivelarsi un'ottima idea anche per una big del campionato come l'Inter.

In caso di nuovo acquisto a gennaio, rischia Gosens che potrebbe esser ceduto per fare cassa.

Inter, idea Cuadrado a zero per giugno

Oltre ad un colpo per la fascia mancina, l'Inter si starebbe muovendo per cercare un vice Dumfries per la prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, i nerazzurri starebbero monitorando la situazione di Juan Cuadrado che potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione.

Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe ancora accettato la proposta dei bianconeri con un rinnovo per un'altra stagione e la spalmatura dei quattro milioni di euro presenti nel contratto attuale.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'Inter potrebbe virare fortemente sull'ex Fiorentina ed Udinese per regalare un esterno di grande esperienza e qualità al tecnico Inzaghi.

I nerazzurri devono però fare i conti con l'interesse di altri top club italiani ed europei. Infatti, sull'esterno colombiano ci sarebbe l'interesse della Roma di Josè Mourinho a caccia di un esterno che possa aumentare la qualità sulle fasce laterali e del Manchester United che potrebbe anticipare la concorrenza provando a chiudere la trattativa con la Juventus già per gennaio.