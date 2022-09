In questi primi mesi di stagione la Juventus non mai potuto contare su Paul Pogba. Il francese si è fatto male al menisco durante la tournée americana. Il numero 10 bianconero inizialmente, aveva deciso di non operarsi per rimediare alla frattura del menisco esterno.

Poi lo scorso 5 settembre, Pogba ha dovuto arrendersi e finire sotto i ferri. Adesso il francese, dopo tre settimane di lavoro in piscina e palestra, sembra essere ottimista per un rientro anticipato. Stando a quanto afferma Tuttosport, Pogba potrebbe recuperare in sette settimane e non in otto come era stato ipotizzato inizialmente.

Se fosse così, quindi, il numero 10 juventino sarebbe a disposizione per la sfida contro il Benfica. La Juve potrebbe averlo a disposizione il prossimo 25 ottobre, anche se a "mezzo servizio". Infatti Pogba non sarebbe al top della forma, ma poterlo avere anche solo nelle lista dei convocati sarebbe già un piccolo successo per Allegri.

Buone notizie anche da Chiesa

Il mese di ottobre potrebbe riservare buone notizie alla Juventus. Infatti mister Massimiliano Allegri verso la fine del prossimo mese potrebbe ritrovare sia Paul Pogba che Federico Chiesa.

Il francese sta lavorando per recuperare dopo l'operazione al menisco e le prime sensazioni sembrano essere positive. Per questo motivo la speranza di Allegri è che Pogba possa rientrare per il 25 ottobre, quando è in programma la gara di Champions League contro il Benfica.

Ma per questa partita la Juventus potrebbe ritrovare anche Federico Chiesa. Infatti il rientro del numero 7 juventino si starebbe avvicinando. Chiesa, dopo il 2 ottobre, dovrebbe riprendere ad allenarsi parzialmente in gruppo. Il suo rientro in squadra dovrà essere graduale e il giocatore sarà al massimo della forma solo a gennaio.

Infatti, Chiesa sfrutterà la pausa per i mondiali per tornare al top. Ma il suo obiettivo sarà comunque di fare qualche spezzone di gara con la Juventus prima della pausa del 13 novembre.

La Juventus cambia con Chiesa e Pogba

La Juventus, verso la fine di ottobre, potrebbe quindi ritrovare Federico Chiesa e Paul Pogba. Il loro ritorno permetterebbe ai bianconeri di fare il salto di qualità.

Il rientro in squadra di Pogba e Chiesa consentirebbe a Massimiliano Allegri di schierare una formazione tipo. Il francese e l'italiano rientreranno in modo graduale, ma già poterli inserire a gara in corso sarebbe sicuramente un vantaggio per la Juventus.