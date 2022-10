La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato per completare la rosa a disposizione di Allegri nel prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili per puntellare il centrocampo così da aumentare la qualità di un reparto che potrebbe esser rivoluzionato in estate.

Juve, possibile sfida al Barcellona per Ruben Neves

Nonostante l'arrivo di Paul Pogba, la Juventus lavora per completare la mediana e starebbe cercando un tassello capace di dare qualità e quantità alla mediana a disposizione di Allegri. Secondo le ultime notizie di mercato, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Ruben Neves, centrocampista portoghese e perno del Wolverhampton.

Il mediano classe 97 ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe decidere di non rinnovarlo per provare una nuova esperienza in un top club.

La Juventus starebbe monitorando la situazione e viste le difficoltà per il rinnovo contrattuale potrebbe puntare su questo aspetto per intavolare una trattativa con il club inglese. La Vecchia Signora deve però guardarsi dal forte interesse del Barcellona che avrebbe messo Neves in cima alla lista dei desideri come successore di Busquets che al termine della stagione potrebbe lasciare il club blaugrana.

I due club potrebbero scontrarsi anche su un altro calciatore ovvero Yuri Tielemans che al termine del campionato dovrebbe lasciare il Leicester visto il contratto in scadenza nel 2023.

Il centrocampista belga è uno degli obiettivi di mercato anche dell'Arsenal. Sullo sfondo anche il profilo di Rodrigo De Paul che potrebbe lasciare l'Atletico in estate.

Juve, possibile offerta della Lazio per Kean

Oltre ai possibili colpi di mercato in estate, la Juventus lavora anche sul fronte cessioni nei confronti di quei calciatori che non si sono ritagliati uno spazio importante nelle rotazioni di Massimiliano Allegri e che già a gennaio potrebbero lasciare Torino.

Tra questi c'è sicuramente Moise Kean, attaccante in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton che non è riuscito a trovare molto spazio durante questo ritorno in bianconero. La Juventus non avrebbe intenzione di continuare il percorso con l'attaccante italiano e per questo vorrebbe cederlo. Sul calciatore ci sarebbe l'interesse della Lazio di Maurizio Sarri che sarebbe alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo e regalare al tecnico un'alternativa al totem Ciro Immobile.

Il club biancoceleste vorrebbe il calciatore in prestito secco già a gennaio, mentre la Juventus vorrebbe cederlo a titolo definitivo causa quei 38 milioni di euro di riscatto che potrebbero condizionare le prossime mosse di mercato.