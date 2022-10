La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili internazionali per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, idea Grealish per la trequarti

In casa Juventus, uno dei casi di mercato più importanti riguarda il futuro di Angel Di Maria che potrebbe lasciare Torino al termine della stagione. Il Fideo vorrebbe ritornare in Argentina e concludere la sua carriera in patria. Per questo, la dirigenza bianconera sta osservando diversi profili in caso di partenza dell'ex Real e Psg.

Secondo le ultime notizie di mercato, sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di Jack Grealish, esterno inglese che potrebbe lasciare il Manchester City al termine della stagione.

L'inglese non si troverebbe a pieno agio negli schemi tattici di Pep Guardiola e complice l'esplosione di Phil Foden vorrebbe giocare con maggiore continuità, cosa che non accade ai Citizens. Per questo, l'ex capitano dell'Aston Villa potrebbe decidere di lasciare Manchester per una nuova realtà europea dove essere un protagonista del progetto. La Vecchia Signora sta osservando la situazione, ma la trattativa appare complessa vista la spesa di 110 milioni di euro che il City ha versato nelle casse dell'Aston Villa per acquistare Grealish.

Oltre all'esterno del City, i bianconeri osservano con grande interesse le posizioni di Pulisic che con il probabile arrivo di Nkunku potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio, e di Antoine Griezmann che nonostante il possibile riscatto dal Barcellona potrebbe lasciare l'Atletico al termine della stagione.

Juve, tante offerte per Vlahovic: Morata l'eventuale sostituto

Oltre ad acquisti di grande spessore, la Juventus vuole blindare i calciatori più importanti dell'organico così da dare seguito al progetto iniziato con Allegri.

Tra questi c'è sicuramente Dusan Vlahovic che sarebbe seguito da diversi top club europei. Sull'attaccante serbo ci sarebbe infatti l'interesse del Paris Saint Germain, Tottenham e soprattutto Arsenal che potrebbero mettere sul piatto cifre importante per strapparlo alla Juventus.

I bianconeri non hanno alcuna intenzione di cedere il loro bomber principale ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

In caso di offerte irrinunciabili, la situazione potrebbe cambiare. Per questo, la Vecchia Signora starebbe pensando al ritorno di Alvaro Morata in caso di una possibile cessione di Vlahovic. L'attaccante spagnolo è rinato in quel di Madrid con il Cholo Simeone che sta puntando molto su di lui.