La Juventus è attesa da un mercato di gennaio in cui potrebbe acquistare un centrale si difesa ed eventualmente un terzino. I rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato invece potrebbero concretizzarsi nel Calciomercato estivo. C'è l'esigenza di migliorare la qualità della rosa, come dimostra la sconfitta pesante in Champions League contro il Benfica. Tanti giocatori potrebbero lasciare Torino a giugno, fra questi almeno quattro in scadenza di contratto. Parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Rimarrà fino a giugno Angel Di Maria, come confermato dall'argentino di recente, dopo che diverse notizie di mercato avevano ipotizzato un suo possibile addio alla Juve già a gennaio.

Difficile però che Angel possa prolungare il suo contratto anche per la stagione 2023-2024. Di Maria non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare a giocare in Argentina nel Rosario, club che in passato lo lanciò nel calcio che conta. Al posto del Fideo potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo, che non ha ancora prolungato il suo contratto con la Roma, in scadenza a giugno 2024.

Il trequartista giallorosso attualmente ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Zaniolo potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe sostituire Angel Di Maria con Niccolò Zaniolo. La società bianconera segue il trequartista della Roma da diverso tempo.

Zaniolo nel sistema tattico di Massimiliano Allegri, andrebbe a giocare a supporto di Vlahovic. Formerebbe con Chiesa e la punta serba un settore avanzato importante, non solo in Italia ma anche a livello europeo. In questo inizio di stagione Zaniolo con la maglia della Roma non è riuscito a dare un contributo degno di nota.

In 9 match disputati fra campionato italiano ed Europa League ha fornito un solo assist decisivo. La speranza dei tifosi giallorossi è quella di rivedere il proprio beniamino tornare quanto prima in gol.

Il mercato della Juve

La Juventus durante la sessione invernale di calciomercato cercherà di aggiungere qualche tassello importante al reparto difensivo.

Ad oggi ne Gatti ne Bremer hanno dato grandi garanzie. La società bianconera per colmare le attuali lacune avrebbe iniziato a monitorare con interesse: Evan N'Dicka, Alvaro Odriozola, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Di questi l'unico che non è in scadenza di contratto a giugno è lo spagnolo del Real Madrid. Odriozola potrebbe approdare a Torino in prestito con diritto di riscatto per circa 15 milioni di euro. Gli altri tre difensori invece, essendo in scadenza di contratto, potrebbero essere acquistati ad un prezzo vantaggioso.