La Juventus, oggi 28 ottobre alle ore 18, tornerà in campo dopo l'eliminazione dalla Champions League e cercherà riscatto a Lecce.

Per questo match i bianconeri hanno svariate assenze: Allegri non avrà a disposizione otto giocatori. Pertanto ci saranno diversi cambi e alcuni giovani troveranno spazio nell'undici titolare della Juventus. Infatti, è possibile che dal primo minuto giochino Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Per quest'ultimo Massimiliano Allegri avrebbe studiato un ruolo inedito e lo dovrebbe schierare leggermente alle spalle di Arek Milik.

Infatti, il tecnico livornese starebbe pensando di ridisegnare la Juventus sulla base di un 4-4-1-1.

Tante assenze per la Juventus

La Juventus, in questa prima parte di stagione, ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni e anche per la gara contro il Lecce la lista degli indisponibili è di otto giocatori. Allegri non potrà contare su Dusan Vlahovic, Angel Di Maria, Federico Chiesa, Paul Pogba, Gleison Bremer, Leandro Paredes, Manuel Locatelli e su Mattia De Sciglio.

Per questo motivo il tecnico toscano starebbe pensando a un cambio di modulo e potrebbe optare per un 4-4-1-1: in porta ci sarà Szczesny ma non è da escludere nemmeno l'opzione Mattia Perin. In difesa sulla destra dovrebbe esserci Juan Cuadrado, mentre in mezzo dovrebbe agire Federico Gatti al suo fianco di Danilo, il quale sarebbe in ballottaggio con Leonardo Bonucci.

Mentre sulla sinistra agirà Alex Sandro. A centrocampo ci sono i maggiori dubbi, visto ci sono le assenze sono più pesanti. In un possibile 4-4-1-1 sulla destra potrebbe toccare a Weston McKennie, in mezzo la certezza è Adrien Rabiot mentre al suo fianco potrebbe agire Nicolò Fagioli. A sinistra, invece, ci sarà Filip Kostic che è certo di una maglia da titolare.

In attacco dovrebbe agire il solo Arek Milik e alle sue spalle potrebbe toccare a Fabio Miretti.

Tanti dubbi per Allegri

L'opzione più accreditata per la Juventus nel match contro il Lecce sembra essere il 4-4-1-1.

Ma non è esclusa anche l'ipotesi 4-2-3-1. In questo caso Milik sarebbe l'unica punta e alle sue spalle agirebbero Cuadrado, Miretti e Kostic.

Mentre a centrocampo si muoverebbero McKennie e Rabiot. Alle loro spalle, invece, ci sarebbero da destra verso sinistra Danilo, Gatti, Bonucci e Alex Sandro. In ogni caso nelle prossime ore Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi e deciderà se optare per il 4-4-1-1 o sul 4-2-3-1.

La probabile formazione della Juventus (4-4-1-1): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Fagioli, Kostic; Miretti; Milik.