La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. Dopo l'eliminazione dalla Champions League.la squadra cercherà ora la qualificazione ai sedicesimi di Europa League e un miglioramento della classifica di campionato da qui a metà novembre, quando ci sarà la sosta per il mondiale.

Il lavoro di Massimiliano Allegri sarà valutato durante la pausa del mondiale, se dovesse essere deciso l'esonero potrebbe arrivare un traghettatore e successivamente un nuovo tecnico della stagione 2023-2024.

Per quanto riguarda invece il mercato invece già a gennaio potrebbe arrivare un centrale di difesa, piacerebbe Evan N'Dicka in scadenza di contratto a giugno.

Gran parte delle trattative di mercato saranno definite comunque durante il Calciomercato estivo. Secondo le ultime notizie di mercato potrebbero esserci almeno quattro acquisti, oltre al fatto che potrebbero essere confermati sia Leandro Paredes che Arkadiusz Milik, in prestito con diritto di riscatto rispettivamente dal Paris Saint Germain e dall'Olympique Marsiglia. Potrebbero arrivare un terzino destro come Dalot e uno sinistro come Grimaldo. Per il centrocampo piace Sergej Milinkovic-Savic, mentre per il settore avanzato con la possibile partenza di Angel Di Maria potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo.

Per il centrocampo il preferito della società bianconera sarebbe ancora Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio è da anni nel mirino della società bianconera e in questa stagione stata avendo delle prestazioni particolarmente buone in campionato. Intanto di recente il presidente Claudio Lotito ha dichiarato che il giocatore ha una valutazione di mercato di 120 milioni e più passa il tempo e più il prezzo incrementa.

Si lavora anche alla sostituzione di Angel Di Maria: l'argentino che potrebbe lasciare a parametro zero a giugno per ritornare nel campionato argentino e chiudere la propria esperienza professionale da giocatore. Come sostituto la Juventus valuta Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. In questo inizio di stagione il talento italiano non ha segnato nessun gol fra campionato italiano ed Europa League, ha fornito solo un assist.