La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente, peggio anche della scorsa dove era almeno arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Quattro sconfitte su cinque partite nella competizione europea, una sola la vittoria arrivata contro una delle squadre meno competitive della Champions come il Maccabi Haifa e contro la quale la Juve ha perso poi in Israele.

Il lavoro di Massimiliano Allegri sarà valutato durante la pausa mondiale, molto dipenderà anche dalle prestazioni da qui a novembre, dove la Juve dovrà cercare di qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League ed accorciare la distanza dai primi posti in classifica in campionato.

Diversi quotidiani specializzati confermano così come Allegri possa anche lasciare la Juventus durante la pausa mondiale nonostante abbia un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025. In tal caso la Juventus potrebbe affidarsi ad un traghettatore fino a giugno per poi ingaggiare un nuovo tecnico dalla stagione 2023-2024. Tra i papabili figurano i nomi di Antonio Conte e di Gian Piero Gasperini anche se le ultime notizie di mercato riprese anche da Juvelive.it identificano come possibile l'arrivo a Torino di Roberto Mancini, il commissario tecnico della nazionale italiana che dopo la Nations League potrebbe lasciare la compagine italiana subentrando ad Allegri già nella pausa mondiale.

In tal caso sarà da capire se guiderà comunque la rappresentativa italiana per la Nations League, nella final four della competizione europea.

Possibile l'ingaggio di Roberto Mancini per la panchina della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque sostituire Allegri con Mancini. Da valutare se il commissario tecnico lascerà la nazionale italiana già a novembre o se eventualmente possa accettare l'offerta della società bianconera a partire dalla stagione 2023-2024.

In caso in caso di esonero di Allegri potrebbe arrivare nell'immediato un traghettatore. Al riguardo si parla di una promozione di Paolo Montero ma piacerebbe anche Claudio Ranieri, attualmente senza panchina e che potrebbe accettare un eventuale ritorno alla Juventus dopo l'esperienza professionale nella società bianconera dal 2007 al 2009.

Il mercato della Juventus

Sia in caso di conferma sia in caso di esonero di Allegri la Juventus potrebbe comunque acquistare un centrale di difesa nel mercato di gennaio. Si valutano anche possibili rinforzi sulle fasce eventualmente per giugno. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera Evan N'Dicka, valutato circa 7 milioni di euro e in scadenza di contratto a giugno come Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. A proposito di giocatori in scadenza contrattuale, Angel Di Maria dovrebbe lasciare Torino a giugno e non a gennaio, come dichiarato sui social dall'argentino.