Uno dei grandi protagonisti della rinascita dell'Inter nelle ultime settimane porta il nome di Nicolò Barella, anche ieri a segno nel match vinto in casa della Fiorentina con un pirotecnico 4-3. Il valore assoluto del centrocampista non si discute, ma dopo una prima parte di stagione altalenante era stato messo in discussione anche lui: nelle ultime settimane però sul campo ha risposto alle critiche. Il giocatore è stato spesso nel mirino di mercato dei top club europei e i rumors di mercato potrebbero rinnovarsi anche il prossimo anno. Un suo grande estimatore è Antonio Conte, che lo ha allenato quando era sulla panchina nerazzurra e che ora lo vorrebbe fortemente al Tottenham.

Il Torino potrebbe fare qualche operazione nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. L'obiettivo sarà quello di rinforzare l'attacco, visto che Andrea Belotti, andato via a parametro zero, non è stato sostituito. Tra i nomi sondati ci sarebbe quello di Petagna, ma non è l'unico.

Tottenham su Barella

Nicolò Barella anche ieri è stato tra i migliori in campo tra le fila dell'Inter contro la Fiorentina, andando a segno per la terza partita consecutiva. Il centrocampista italiano ormai è un top del ruolo da diverso tempo, anche se in alcuni casi viene criticato proprio per un rendimento al di sotto delle aspettative, ma per il semplice fatto che ci si aspetta sempre tanto da lui.

Uno dei suoi grandi estimatori è senza dubbio Antonio Conte, che lo volle all'Inter nell'estate del 2019 e lo ha plasmato nei due anni in cui è stato sulla panchina nerazzurra. Ora lo rivorrebbe di nuovo al suo servizio e proprio per questo motivo avrebbe chiesto il suo acquisto alla dirigenza del Tottenham. Affare tutt'altro che semplice, visto che il classe 1997 ha rinnovato un anno fa con il club meneghino, che lo considera uno dei pilastri per il presente e per il futuro.

Conte, comunque, avrebbe messo il nome di Barella in cima alla lista degli obiettivi per rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham. E per questo motivo gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra superiore ai 60 milioni di euro. A quel punto dovrà essere l'Inter a decidere se accettare o rispedirà al mittente un'offerta comunque molto importante.

I tre nomi per l'attacco del Torino

Il Torino è intanto alla ricerca di un rinforzo per l'attacco e avrebbe sondato tre nomi in questi ultimi giorni. Uno porterebbe a Andrea Petagna, che al Monza ha avuto un inizio abbastanza altalenante e non è da escludere una cessione già a gennaio.

Gli altri due nomi che in questo momento sono valutati da Juric e i dirigenti sarebbero quelli di Eldor Shomurodov, anche lui ai margini della Roma, ma occhio anche alla tentazione William Boving, classe 2003 di proprietà dello Sturm Graz.

Probabilmente il club granata cercherà di prendere uno dei tre con la formula del prestito con diritto di riscatto, per rinviare a giugno poi l'investimento.