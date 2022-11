La notizia di Cristiano Ronaldo svincolato dal Manchester United ha scatenato i tifosi della Juventus, che si sono riversati sui social scrivendo messaggi di speranza per il ritorno del fenomeno portoghese alla Continassa. Oltre alla Juve, anche Inter, Roma e Milan sognerebbero l'approdo di CR7 tra le proprie fila, ma le formazioni italiane, potrebbero dover fare i conti con club europei del calibro di Chelsea e Sporting Lisbona.

Cristiano Ronaldo svincolato a parametro zero dallo United, i tifosi della Juve sognano il suo ritorno: 'Facciamo questa follia!'

Da ieri Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore svincolato. Il Manchester United, dopo una serie di incomprensioni tra il calciatore portoghese e l'allenatore Ten Hag, ha pubblicato un comunicato nel quale informava di aver sciolto da vincoli contrattuali l'attaccante classe '85, che di conseguenza potrà scegliere la sua prossima destinazione con tutta calma. La notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo e le tifoserie delle squadre più ambiziose hanno cominciato a sognare l'arrivo di Ronaldo nella prossima finestra invernale di Calciomercato. Tra i più presenti sui social, si sono segnalati i supporter della Juventus: molti di loro, in memoria degli oltre 100 gol segnati da Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera, hanno cominciato a spingere per un ritorno dell'attaccante lusitano, soprattutto per le modalità economiche con le quali arriverebbe il celebre numero 7.

Sul web infatti, si leggono messaggi come: "Un unico sogno, rivoglio il re" oppure "Con Cristiano Ronaldo alla Juventus, rimettiamo le cose al proprio posto" e ancora: "Facciamo questa follia!". Insomma, una voglia irrefrenabile dei tifosi juventini di rivederealla Juve Cristiano Ronaldo, che però, stando alle notizie che rimbalzano sui vari portali, potrebbe scegliere anche altre mete in Italia, tra cui il Milan, l'Inter e la Roma.

Cristiano Ronaldo cerca squadra, Inter, Milan e Roma alla finestra per il portoghese

La possibilità di avere a parametro zero uno dei calciatori più iconici della storia del calcio come Cristiano Ronaldo, sta letteralmente facendo impazzire il web. Le parole del diretto interessato sull'argomento, "È il momento per una nuova sfida" hanno poi acutizzato ancora di più le indiscrezioni che vorrebbero il famigerato numero 7 pronto a vagliare diverse opzioni di trasferimento.

Tra queste, ci sarebbero anche il Milan, l'Inter e la Roma. Tutte e tre le squadre citate, avrebbero nel recente passato avuto dei contatti con il manager di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, e tutte e tre necessiterebbero di un attaccante capace di segnare gol a grappoli. Oltre alle succitate formazioni italiane, ci sarebbero comunque diversi club in giro per l'Europa interessati al possibile arrivo di CR7 come, ad esempio, il Chelsea o lo Sporting Lisbona, squadra nella quale Ronaldo mosse i primi passi da professionista. Sullo sfondo, infine, resterebbe sempre valida l'opzione MLS.