L'Inter potrebbe imbastire delle trattative che riguarderebbero sia Lautaro Martinez che Joaquin Correa. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'ex Lazio non sarebbe più incedibile per lo staff tecnico che gli ha dato fiducia anche in questa stagione nonostante i tanti problemi fisici. Il calciatore piacerebbe al Milan che potrebbe dare il consenso per uno scambio alla pari con Ante Rebic. Mauro Icardi potrebbe essere, invece, offerto dal Paris Saint Germain per arrivare a Lautaro Martinez in estate ma l'operazione sarebbe comunque molto complessa perché il 10 di Inzaghi ha da poco rinnovato il suo contratto ed è ritenuto centrale per il progetto nerazzurro.

Possibile affare tra Inter e Milan per gennaio

Milan e Inter potrebbero mettersi d'accordo per uno scambio alla pari che riguarderebbe Joaquin Correa e Ante Rebic. L'operazione potrebbe essere favorita dall'agente, Alessandro Lucci, che potrebbe spianare la strada già nella sessione di gennaio. Entrambi i ragazzi avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro e l'attaccante croato sarebbe molto stimato da Piero Ausilio, che lo avrebbe già cercato quando in panchina sedeva Antonio Conte. Il tecnico leccese lo avrebbe accolto alla Pinetina al posto di Matteo Politano. Correa potrebbe essere utilizzato come seconda punta nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli mentre la caparbietà di Rebic potrebbe essere fondamentale per accompagnare Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Icardi potrebbe ritornare all'Inter

Il Paris Saint Germain sarebbe sempre intenzionato ad acquistare il cartellino di Lautaro Martinez. I contatti potrebbero partire a fine stagione e, il club transalpino, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Mauro Icardi più circa 60 milioni di euro come conguaglio economico. Icardi, ora in prestito al Galatasary, ha il contratto in scadenza nel 2024 e ritornerebbe volentieri a Milano, dove non si è lasciato nel migliore dei modi con la tifoseria dell'Inter.

Lautaro Martinez avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro ma difficilmente i dirigenti vorranno privarsene visto che ritenuto il calciatore per il progetto del presente e del futuro, L'attaccante, inoltre, in varie occasioni ha dichiarato di voler restare a Milano ma un'offerta allettante potrebbe comunque indurre la società presieduta dagli Zhang a valutare la possibilità di mettere a segno una netta plusvalenza.

Per il mercato in entrata, Marotta e Piero Ausilio starebbero sondando Marcus Thuram che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che potrebbe essere prelevato a prezzo di saldo nelle prossime settimane.