Uno dei reparti che l'Inter potrebbe modificare nelle prossime sessioni di Calciomercato, tra gennaio e giugno, è quello di centrocampo. I nerazzurri lasceranno andare Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto, e potrebbero cedere in prestito Kristjan Asllani, per permettergli di giocare con maggiore continuità. Occhio, però, anche alla possibile partenza di un big, su tutti Hakan Calhanoglu, che permetterebbe di realizzare una plusvalenza piena essendo arrivato a parametro zero dal Milan. In entrata il grande obiettivo potrebbe essere Teun Koopmeiners, soprattutto se l'Atalanta dovesse restare fuori dalle coppe anche nella prossima stagione.

La Juventus è intanto alla ricerca di rinforzi sugli esterni difensivi e potrebbe anticipare qualche mossa a gennaio. Un'occasione potrebbe arrivare dalla Capitale, dove è ormai fuori rosa Rick Karsdorp, dopo i recenti contrasti con José Mourinho. Nelle prossime settimane i bianconeri potrebbero intavolare una trattativa con la Roma per l'esterno olandese.

L'offerta dell'Inter per Koopmeiners

L'Inter potrebbe fare un tentativo per Teun Koopmeiners la prossima estate. Il centrocampista olandese piace da tempo, tanto che Ausilio avrebbe provato a prenderlo già un anno e mezzo fa, quando l'Atalanta ha poi bruciato la concorrenza acquistandolo dal Feyenoord per 15 milioni di euro.

L'Inter potrebbe fare cassa dalla cessione di Hakan Calhanoglu, che piace in Premier League, in Liga e in Bundesliga.

Continuano così il club meneghino potrebbe realizzare una ricca plusvalenza, essendo arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan e con una valutazione sui 35-40 milioni di euro.

I rapporti tra l'Inter e la Dea sono ottimi e questo potrebbe anche facilitare una eventuale trattativa. La valutazione del centrocampista olandese, comunque, non è inferiore ai 25 milioni di euro ma nell'affare potrebbe essere inserito anche il cartellino di una contropartita tecnica e in questo senso occhio a Valentino Lazaro, che tanto bene sta facendo in prestito al Torino e valutato tra i 7 e i 10 milioni di euro.

La proposta della Juventus alla Roma

La Juventus sarebbe pronta a fare un tentativo per Rick Karsdorp in vista della prossima sessione di calciomercato a gennaio, vista la rottura tra l'esterno olandese e José Mourinho. I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto uno scambio di prestiti inserendo nell'affare il cartellino di Weston McKennie, che rischia di essere messo ai margini da gennaio in poi con l'esplosione di Fagioli e il ritorno di Paul Pogba. Operazione che potrebbe convenire ad entrambi i club per non far svalutare i cartellini dei rispettivi giocatori.