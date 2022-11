Il Milan inizia a guardarsi attorno per il mercato invernale. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili che possano completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da poter tener il passo in campionato e continuare il percorso europeo che l'ha già condotta all'approdo agli Ottavi di Finale.

Milan, possibile intreccio Ronaldo-Leao

L'addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United può avere conseguenze anche per i club italiani: è questa la considerazione più rilevante, guardando al contesto nazionale, che può venir fuori dalla notizia che ha sconvolto l'inizio dell'ormai prossimo mercato invernale.

Il portoghese è così senza squadra e sta già cercando delle possibili alternative per poter portare avanti la stagione già da gennaio 2023.

Stando alle ultime notizie di mercato riportate dal Quotidiano Sportivo, ci sarebbe in piedi una suggestione Milan-Ronaldo. Il Diavolo è infatti a caccia di un altro attaccante viste le prestazioni non esaltanti di Origi e Rebic e Cristiano potrebbe fare più che comodo all'ombra della Madonnina anche se, è bene ricordarlo, quest'estate il calciatore è stato vicino anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis in uno scambio con Victor Osimhen (la trattativa come noto non è andata in porto ma adesso che le condizioni sono diverse le cose potrebbero anche cambiare).

Tornando al possibile asse Ronaldo-Milan, il QS parla di una particolare situazione che potrebbe coinvolgere anche Rafael Leao, che con l'eventuale arrivo del connazionale potrebbe esser ceduto già a gennaio per fare cassa, visto anche il mancato rinnovo contrattuale che Maldini stesso ha confermato avrebbe voluto chiudere prima dell'inizio dei Mondiali.

Chelsea, Real e Barcellona osservano chiaramente interessati anche se al momento più defilati: certo per meno di 100-120 milioni il Milan non si siederà neanche al tavolo di un'eventuale trattativa.

Milan, possibile interesse per Tetè

L'altro snodo cruciale per il mercato del Milan riguarda il centrocampo con Maldini e Massara che stanno lavorando per regalare a Pioli un altro mediano.

La prima parte di stagione ha detto che non basta Pobega come alternativa al duo Tonali-Bennacer, per questo il club rossonero è al lavoro sul mercato già per la finestra invernale.

Tra i profili seguiti dal Diavolo ci sarebbe anche quello di Tetè, talentuoso centrocampista brasiliano dello Shakthar Donetsk che in questa stagione si sta ritagliando uno spazio importante in Ligue 1 con la maglia del Lione che in estate è riuscito ad aggiudicarsene il prestito. Il classe 2000 sta offrendo ottime prestazioni ed avrebbe attirato l'interesse di alcuni club europei tra cui lo stesso Milan. Una possibile trattativa potrebbe comunque essere resa più difficoltosa anche dall'interesse del Brighton di Roberto De Zerbi che ha allenato il calciatore proprio durante la sua esperienza sulla panchina dello Shakthar. Il club inglese avrebbe la forza economica per superare i rossoneri ed accaparrarsi il mediano verdeoro, la volontà del calciatore in caso di asta sarebbe decisiva.