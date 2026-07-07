La Juventus accelera sul mercato e guarda con decisione all'Arabia Saudita per rinforzare la rosa. Il nome in cima alla lista è quello di Franck Kessié, centrocampista che conosce molto bene la Serie A dopo le esperienze con Atalanta e Milan e che, conclusa l'avventura con l'Al-Ahli, è tornato svincolato. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero avrebbe già mosso passi concreti, mettendo sul tavolo una proposta triennale da circa 5 milioni di euro a stagione.

L'iroviano rappresenta un profilo particolarmente gradito per esperienza, fisicità e affidabilità.

La Juventus ritiene che possa garantire equilibrio e leadership a un reparto destinato a cambiare volto nelle prossime settimane, motivo per cui i contatti tra le parti si sono intensificati.

Theo Hernandez resta un'idea: Massara valuta il colpo

Parallelamente continua a prendere forma una suggestione che avrebbe del clamoroso: Theo Hernandez. Il terzino francese, trasferitosi all'Al-Hilal dopo la lunga esperienza al Milan, starebbe valutando un ritorno in Europa e la Juventus segue con attenzione gli sviluppi della situazione.

Il direttore sportivo Frederic Massara conosce molto bene il giocatore e potrebbe provare a riaprire una pista che, fino a qualche settimana fa, sembrava difficilmente percorribile.

L'operazione, tuttavia, resta complessa sia per i costi dell'ingaggio sia per l'eventuale richiesta del club saudita.

Le condizioni per arrivare al francese

Per trasformare l'interesse in una vera trattativa serviranno alcune condizioni favorevoli. La Juventus dovrà innanzitutto liberare spazio nel monte ingaggi e valutare eventuali cessioni nel reparto difensivo, oltre a capire la disponibilità dell'Al-Hilal ad aprire alla cessione di Hernandez.

Al momento Theo Hernandez rappresenta più un'opportunità di mercato che una trattativa avanzata, ma il suo profilo continua a essere monitorato con attenzione dalla dirigenza bianconera.

Juventus, mercato in evoluzione

Le due operazioni viaggiano su binari differenti.

Quella per Kessié appare decisamente più concreta e potrebbe entrare presto nella fase decisiva, mentre il nome di Theo Hernandez resta legato all'evoluzione del mercato e alle condizioni economiche dell'affare.

La Juventus continua così a guardare agli ex protagonisti del Milan per aggiungere qualità ed esperienza alla rosa, con l'obiettivo di consegnare al tecnico Spalletti una squadra competitiva già nelle prime settimane della preparazione estiva.