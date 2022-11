Non solo acquisti e cessioni. L'Inter è al lavoro anche sul fronte rinnovi, in particolare di quei calciatori che risultano centrali nel progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

Tra questi ci sarebbe Stefan de Vrij, per il quale si potrebbero aprire le trattative per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2023.

L'Inter vorrebbe proporre il rinnovo a de Vrij

Dopo alcune prestazioni poco convincenti, de Vrij sembra essersi ripreso e, per questo motivo, la dirigenza dell'Inter starebbe pensando di puntare ancora su di lui per il futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, durante la sosta per i mondiali in Qatar potrebbe esserci un incontro con il nuovo manager del calciatore, Federico Pastorello, per capire se ci sono o meno i margini per raggiungere un accordo.

Il club nerazzurro vorrebbe offrire un prolungamento fino al 30 giugno 2025 allo stesso ingaggio attuale, ossia 4 milioni di euro all'anno. In caso di fumata bianca, la società milanese eviterebbe di perdere il difensore olandese a parametro zero nella prossima estate.

de Vrij non dovrebbe essere l'unico difensore dell'Inter per il quale sarebbero in agenda degli incontri per parlare di rinnovo contrattuale. Infatti il club meneghino vorrebbe confermare anche Milan Skriniar, obiettivo del Paris Saint-Germain per il mercato invernale.

L'amministratore delegato Marotta vorrebbe ottenere il sì del centrale slovacco durante la sosta del campionato per i mondiali. L'intenzione della società sarebbe quella di offrire al calciatore uno stipendio pari a circa 6,5 milioni di euro a stagione.

Inter, idea Alex Sandro a parametro zero in estate

In merito al mercato in entrata, l'Inter starebbe riflettendo sugli obiettivi per la prossima estate.

I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un nuovo esterno sinistro che possa fungere da alternativa sia a Dimarco sulla fascia, sia a Bastoni come terzo centrale nella difesa di Simone Inzaghi.

Tra i nomi seguiti da Beppe Marotta, ci sarebbe quello di Alex Sandro che dovrebbe lasciare la Juventus durante il Calciomercato estivo.

Il contratto dell'esterno brasiliano scade nel giugno del 2023 e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, il giocatore dovrebbe liberarsi a parametro zero dalla Vecchia Signora. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Inter potrebbe decidere di virare sull'ex terzino del Porto.

Stesso discorso per Ramy Bensebaini che, come Alex Sandro, dovrebbe lasciare il Borussia Monchengladbach da svincolato nel luglio del 2023. Sull'esterno algerino ci sarebbe anche la Juventus.