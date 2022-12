Inter, Milan e Juventus lavorano per potenziare le rose dei rispettivi allenatori. Secondo le ultime indiscrezioni, riprese da interlive e calciomercatoweb.it, Achraf Hakimi avrebbe espresso il suo desiderio di ritornare a Milano perchè non si sarebbe ambientato alla perfezione al Paris Saint Germain. Il club nerazzurro potrebbe invece far cassa cedendo Stefano Sensi e Andrè Onana. Il club bianconero potrebbe in ultimo prendere in considerazione l'offerta dell'Atletico Madrid che offrirebbe il cartellino di Joao Felix per arrivare a Dusan Vlahovic.

Il desiderio del terzino marocchino

"Se potessi, non avrei alcun dubbio: tornerei all’Inter“, è la frase di Achraf Hakimi riportata dal Corriere dello Sport. Il marocchino non sarebbe molto felice al Paris Saint Germain dove la convivenza con calciatori del calibro di Kylian Mbappè, Sergio Ramos e Neymar è da sempre molto complicata. Il suo ritorno appare comunque improbabile perché percepisce uno stipendio molto elevato. Inoltre è stato pagato circa 70 milioni di euro dalla squadra transalpina: come dimostra il ritorno di Romelu Lukaku, la volontà del calciatore spesso può però fare la differenza.

Sensi potrebbe passare al Milan, Onana allo United

L'Inter a fine stagione potrebbe far cassa per finanziare il mercato del prossimo anno.

In uscita potrebbero esserci Stefano Sensi e Andrè Onana. Il centrocampista, ora in forza al Monza, potrebbe ritornare alla Pinetina dopo il prestito. Sarebbe un rientro temporaneo perché sulle sue tracce ci sarebbe il Milan. L'agente, Giuseppe Riso, lo avrebbe proposto seriamente ai rossoneri che potrebbero inserirlo nello scacchiere di Stefano Pioli.

Lo scetticismo deriverebbe dalla valutazione di circa 15 milioni di euro e dalla cronica predisposizione del ragazzo all'infortunio. L'ex Sassuolo, anche in questo momento, è infatti out per la frattura del malleolo. Onana invece potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta da circa 30 milioni di euro. Il calciatore è stato prelevato a parametro zero e potrebbe garantire una netta plusvalenza all'Inter.

Il Manchester United lo seguirebbe e i nerazzurri, come erede, penserebbero a Carnesecchi o Vicario.

Vlahovic nel mirino dell'Atletico Madrid

Juventus e Atletico Madrid potrebbero invece mettere a segno uno scambio alla pari. Il club allenato da Diego Simeone sarebbe interessato a Dusan Vlahovic e sarebbe intenzionato a proporre uno scambio con Joao Felix. La trattativa sarebbe molto complicata perché il serbo è un calciatore centrale per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, che potrebbe però essere affascinato dalla possibilità di avere un fantasista con le caratteristiche del giovane portoghese.