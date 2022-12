La Juventus, nel pomeriggio di ieri 30 dicembre, ha giocato la sua ultima partita del 2022 e ha chiuso l'anno con un pareggio in amichevole contro lo Standard Liegi. Adesso per i bianconeri sarà tempo di pensare solo alla ripresa del campionato. Infatti, la Juventus sarà in campo il 4 gennaio contro la Cremonese. Per questa partita Massimiliano Allegri avrà diverse assenze e mancheranno nove giocatori. Gli assenti saranno Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic, Paul Pogba, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio, Leonardo Paredes e Angel Di Maria. La maggior parte dei giocatori che non ci saranno contro la Cremonese sono fermi ai box per problemi fisici mentre i due argentini rientreranno solo il 2 gennaio.

Dunque, Di Maria e Paredes non dovrebbero essere a disposizione il 4 gennaio poiché avranno solo due allenamenti nelle gambe. Per questo motivo i due argentini torneranno il 7 gennaio contro l' Udinese. Per tutti gli altri i tempi di recupero sembrano essere ancora incerti anche se alcuni degli infortunati punterebbero il match contro il Napoli del 13 gennaio.

La Juventus sempre in emergenza

La Juventus, prima della pausa per il mondiale, aveva diversi giocatori fermi ai box. I bianconeri speravano di poter sfruttare la sosta per ritrovare i lungodegenti e invece non è stato così. Infatti, Paul Pogba ha appena ripreso a correre e almeno per il momento non sarà a disposizione. La speranza è che Pogba possa tornare tra i convocati per la gara contro il Napoli anche se difficilmente potrà essere in campo.

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Pogba potrebbe recuperare nei prossimi 15/20 giorni. Lo stesso discorso va fatto per Dusan Vlahovic. La pubalgia continua ad attanagliarlo e DV9 rischierebbe di essere assente anche contro il Napoli. Alla lista degli assenti si sono aggiunti anche Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci che prima della pausa erano a disposizione.

Il colombiano ha un fastidio al ginocchio e in questi giorni ha ripreso a correre. La speranza è che anche lui possa rientrare tra una ventina di giorni. Mentre Bonucci potrebbe recuperare tra 15 giorni, perciò potrebbe farcela per la gara contro il Napoli. In ogni caso per tutti questi giocatori servirà ancora del tempo e poi solo dopo le prime corse in campo si capirà se potranno accelerare il loro rientro oppure no.

Chiesa punta la Cremonese

La Juventus, contro la Cremonese, dovrà fare ancora con l'emergenza infortuni. Ma la buona notizia per i bianconeri potrebbe essere il rientro di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino dovrebbe essere in panchina contro la Cremonese per poter giocare circa una ventina di minuti. In ogni caso Chiesa avrà a disposizione ancora alcuni giorni per poter ritornare la forma fisica migliore.