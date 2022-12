Inter e Juventus programmano il futuro e potrebbero sfidarsi anche sul fronte mercato per quanto riguarda le prestazioni di Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria. I nerazzurri, inoltre, stando a quanto riportato da Calciomercato,it, sarebbero interessati al centrocampista Sofyan Amrabat del Marocco e potrebbero cedere Hakan Calhanoglu al Borussia Dortmund.

La cessione di Calhanoglu legata a quella di Bellingham

Il centrocampista turco potrebbe finire nel mirino del Borussia Dortmund al termine della stagione. Il club tedesco potrebbe prenderlo in considerazione se il Paris Saint Germain dovesse decidere di cavalcare la pista che porta a Jude Bellingham, centrocampista che si è messo in evidenza anche durante il Mondiale in Qatar.

In caso di cessione dell'inglese, il club tedesco avrebbe la liquidità necessaria per bussare alle porte dell'Inter. Nel mirino potrebbe esserci proprio Calhangolu che interesserebbe anche ad alcuni club della Premier League. L'ex Milan sarebbe valutato circa 50 milioni di euro e permetterebbe ai dirigenti meneghini di finanziare il mercato in entrata.

Carboni per arrivare ad Amrabat

Nella sessione di gennaio, la società presieduta dagli Zhang potrebbe intensificare i contatti con la Fiorentina per assicurarsi le prestazioni di Amrabat. Il calciatore marocchino piacerebbe molto a Simone Inzaghi che lo collocherebbe nel suo 3-5-2. Possibile che si concretizzi una trattativa con l'inserimento del cartellino del giovane Valentin Carboni, fantasista che tanto interessa a Joe Barone.

Il talento argentino, andato in gol nell'amichevole vinta contro la squadra Gzira United, dovrebbe essere ceduto in prestito perché l'Inter vorrebbe continuare a detenerne il cartellino. Il cartellino del ragazzo ex Verona avrebbe una stima di circa 30 milioni di euro.

Derby italiano per il portiere croato

Inter e Juventus potrebbero poi sfidarsi per le prestazioni di Dominik Livakovic.

L'estremo difensore della Dinamo Zagabria e della Croazia piacerebbe ai due club italiani che starebbero riflettendo sul futuro di Andrè Onana e Szczesny. Il portiere nerazzurro potrebbe essere ceduto per mettere a segno una netta plusvalenza ed avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro (interesserebbe soprattutto al Manchester United) mentre quello della Juventus potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.

Le due società, inoltre, continuerebbero a monitorare giovani gioielli italiani come Marco Carnesecchi dell'Atlanta, ma in forza alla Cremonese, e Guglielmo Vicario dell'Empoli. Entrambi si stanno mettendo in mostra durante questa stagione ed avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro.