Giorgio Scalvini è uno dei giovani maggiormente richiesti sul fronte mercato. Il centrale dell'Atalanta sta offrendo grandi prestazioni sotto la gestione di Gasperini e le sue prove non sono passate inosservate, con diversi club italiani ed europei che sarebbero pronti ad offerte importanti già in estate.

Mercato, Kalulu nel mirino del Psg, il Milan pensa a Scalvini

Stando alle ultime notizie di mercato, Juventus, Inter e Milan sarebbero pronte ad intavolare una trattativa con il club bergamasco per provare ad accaparrarsi le prestazioni del difensore classe 2003.

I bianconeri vorrebbero acquistare un giovane centrale che possa diventare il partner ideale per Bremer, mentre l'Inter deve fare i conti con l'interesse di Manchester United e Tottenham per Bastoni.

A ciò si aggiunge il Milan che potrebbe ricevere delle offerte importanti in estate per Pierre Kalulu che, come Scalvini, è tra i migliori giovani del campionato italiano. Il centrale rossonero sarebbe infatti finito nel mirino del Paris Saint Germain che in estate sarebbe pronto ad un'offerta da circa 40 milioni di euro per strappare il giovane centrale al Diavolo. Il Milan non vuole correre rischi ed avrebbe messo nel mirino Scalvini come eventuale sostituto. I rossoneri potrebbero giocarsi due carte che potrebbero risultare fondamentali nella corsa al talentuoso difensore italiano.

Infatti, i rossoneri potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Alexis Saelemakers come parziale contropartita tecnica. L'esterno belga piace tanto a Gasperini e ciò potrebbe mettere in una posizione privilegiata i rossoneri.

Milan-Juve, le mosse a centrocampo: da Tielemans ad Enzo Fernandez

Milan e Juventus lavorano anche sul fronte centrocampo e monitorano diversi profili finiti nel mirino di alcune big europee.

I rossoneri sperano di trattenere Ismael Bennacer, uno degli obiettivi del Liverpool di Jurgen Klopp per l'estate. Per questo, il Diavolo starebbe valutando gli eventuali sostituti con il sogno che risponde al nome di Enzo Fernandez, centrocampista argentino e perno del Benfica. Il mediano dell'Albiceleste sarebbe però finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti, pronto ad un'offerta importante per convincere il club portoghese a cedere il talento argentino.

Anche la Juventus starebbe valutando qualche colpo a centrocampo, vista la possibile partenza di Adrien Rabiot in estate. Il centrocampista francese potrebbe non rinnovare e le sirene dalla Premier League si fanno sempre più insistenti. Per questo, la Vecchia Signora starebbe valutando il profilo di Yuri Tielemans, centrocampista belga che dovrebbe liberarsi a parametro zero dal Leicester.

Sullo sfondo il sogno della Juve resta Milinkovic Savic, valutato 100 milioni di euro dalla Lazio.