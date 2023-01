La Juventus, in queste ore, si è preparata in vista della gara contro il Napoli. Per questo match, Massimiliano Allegri ha pochi dubbi di formazione. In particolare, il tecnico livornese sta pensando di utilizzare Federico Chiesa e Leandro Paredes a gara in corso. Infatti, entrambi potrebbero essere in grado di portare l'inerzia della partita a favore della Juventus, così come è successo contro l'Udinese. La buona notizia per i bianconeri arriva dal recupero di Gleison Bremer. Il brasiliano sarà titolare contro il Napoli insieme a Danilo e Alex Sandro.

Mentre in attacco si va verso la coppia formata da Angel Di Maria e Arek Milik.

Chance per Fagioli

La Juventus, negli ultimi giorni, ha lavorato in vista della gara contro il Napoli. Per questo match, Massimiliano Allegri sta pensando di inserire dal primo minuto Nicolò Fagioli. Infatti, il numero 44 juventino è in vantaggio su Leandro Paredes. Nicolò Fagioli dovrebbe giocare insieme a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Weston McKennie e Filip Kostic. Il numero 8 juventino è favorito su Federico Chiesa che dovrebbe entrare a gara in corso. Del momento di forma del giocatore classe 97 ne ha parlato lo stesso Massimiliano Allegri: "Sono molto contento di Chiesa".

Per il resto, il tecnico della Juventus non si è sbilanciato molto sulle possibili scelte di formazione. Gli ultimi dubbi di formazione riguardano soprattutto Federico Chiesa e Leandro Paredes. Infatti, il tecnico livornese starebbe pensando di farli partire dalla panchina, ma non è nemmeno da escludere che alla fine possano essere titolari.

Si aspettano i rientri degli infortunati

La Juventus, per la gara contro il Napoli, ritroverà solo Gleison Bremer. Infatti, gli altri infortunati sono in fase di recupero ed è possibile che qualcuno di loro possa tornare per la gara contro l'Atalanta del 22 gennaio. L'unico che potrebbe rientrare con qualche giorno di anticipo è Juan Cuadrado.

Il numero 11 juventino dalla prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo e potrebbe essere convocato per la gara del 19 gennaio contro il Monza. Per quanto riguarda Paul Pogba, Dusan Vlahovic e Leonardo Bonucci, si attenderanno i prossimi sviluppi, ma il francese e DV9 hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e potrebbero essere convocati per la gara contro l'Atalanta. In ogni caso, Massimiliano Allegri si è detto ottimista sul recupero degli infortunati: "Però devo vederli perché non han fatto ancora un allenamento con la squadra". Dunque, si attende di capire come staranno Pogba e Vlahovic quando rientreranno totalmente in gruppo.