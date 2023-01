Uno dei giocatori che con ogni probabilità caratterizzerà i prossimi giorni di Calciomercato è Milan Skriniar, molto chiacchierato anche la scorsa estate. Il centrale slovacco è in scadenza di contratto e in queste ore sarebbe arrivata la risposta alla proposta di rinnovo dell'Inter, rispedendo al mittente l'offerta nerazzurra. A questo punto è nell'interesse della società nerazzurra cercare di cedere il giocatore già a gennaio per non perderlo a parametro zero al termine di questa stagione. Su di lui c'è sempre il Psg, che pare aver trovato un'intesa di massima con il calciatore ma potrebbe provare ad anticipare il suo approdo a Parigi con qualche mese di anticipo.

La Juventus intanto è alla ricerca di esterni difensivi visto che Juan Cuadrado e Alex Sandro dovrebbero andare via a fine stagione, essendo entrambi in scadenza di contratto. Il nome che piacerebbe alla società bianconera è quello di Dodò, terzino brasiliano attualmente in forza alla Fiorentina.

L'offerta del Psg per Skriniar

Secondo l'Equipe il Psg avrebbe trovato l'accordo con Milan Skriniar per un maxi ingaggio da oltre 9 milioni di euro a stagione più bonus, oltre ad una commissione che supera i 10 milioni di euro. Lo slovacco, per questo motivo, avrebbe detto no alla proposta dell'Inter comunque importante, da oltre 6 milioni a stagione che lo avrebbe reso il più pagato della rosa insieme a Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez.

I parigini sarebbero pronti a fare un tentativo per prelevarlo dall'Inter già in questa sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri, d'altronde, rischiano di perderlo a parametro zero a giugno e, dunque, non si opporrebbero ad una eventuale partenza, anche se non sarebbe facile sostituirlo nell'immediato. Paris Saint Germain che si sarebbe detto disposto a mettere sul tavolo della società nerazzurra una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, molto lontana dai 50 milioni proposti ad agosto ma almeno in questo modo si avrebbe un tesoretto per cercare di prendere il sostituto.

Il nome che piacerebbe maggiormente all'Inter è quello di Giorgio Scalvini, anche se difficilmente l'Atalanta se ne priverà a stagione in corso.

Juventus su Dodò

La Juventus sarà attiva al termine di questa stagione per rinforzare gli esterni visto che molto probabilmente andranno via Juan Cuadrado e Alex Sandro, in scadenza di contratto.

I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Dodò, terzino brasiliano che sta facendo abbastanza bene alla Fiorentina, che lo ha acquistato dallo Shakhtar la scorsa estate. Sul piatto potrebbero essere messi Iling-Junior e Marley Aké: il primo verrebbe proposto con la formula del prestito, anche se viola lo vorrebbero a titolo definitivo. Proprio su questo andrà trovata l'intesa per capire se ci sono gli estremi per arrivare alla fumata bianca.