La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. I bianconeri stanno progettando le prime mosse per giugno e vorrebbero puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, per ritornare subito ai vertici del calcio italiano ed europeo. Un'eventuale rivoluzione potrebbe coinvolgere anche il reparto offensivo con diversi profili seguiti dalla dirigenza della Vecchia Signora per puntellare l'attacco.

Juve, possibile occasione Aubameyang in estate

Tra i profili seguiti dal club bianconero ci sarebbe anche quello di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese del Chelsea che però in questa prima parte di stagione non è riuscito a trovare molto spazio con la maglia dei Blues.

Gli acquisti di tanti calciatori offensivi potrebbero determinare l'addio dell'ex Milan e Borussia Dortmund da Londra, che potrebbe prendere in considerazione un'eventuale ritorno in Italia. La Juventus ci starebbe pensando e potrebbe decidere di intavolare una trattativa con il Chelsea per giugno. I bianconeri devono però guardarsi dalla concorrenza proprio del Milan che potrebbe ritornare sull'attaccante viste le condizioni non sempre perfette di Origi e Rebic.

L'eventuale arrivo di un nuovo attaccante in casa Juventus metterebbe in discussione gli altri attaccanti, a cominciare da Dusan Vlahovic che potrebbe esser ceduto in estate per una cifra attorno agli ottanta milioni di euro. Ciò potrebbe mettere in discussione anche il riscatto di Arek Milik dal Marsiglia per una cifra attorno ai 10-12 milioni di euro.

Juve, capitolo rinnovi: da Danilo a Locatelli

Oltre ad eventuali acquisti e cessioni, la Juventus sta lavorando anche sul fronte rinnovi per blindare i calciatori importanti del nuovo progetto.

Il totem difensivo è sicuramente Danilo che in questa stagione è diventato il leader della compagine bianconera. Per l'ex Manchester City è pronto un prolungamento fino al 2026, che rimarca quanto di buono fatto dal difensore brasiliano in questa sua esperienza con la maglia della Vecchia Signora.

Come per Danilo, non dovrebbero esserci problemi anche per Manuel Locatelli che come il centrale verdeoro dovrebbe firmare un rinnovo fino al 2026.

Se per Danilo e Locatelli, la trattativa non dovrebbe portare ad alcuni intoppi più complicate sono le situazioni di Adrien Rabiot ed Angel Di Maria. Il francese chiede un ingaggio da circa 10 milioni di euro forte dell'interesse dei top club europei, mentre il Fideo potrebbe restare ancora una stagione per dare un apporto in termini di qualità, esperienza e leadership. Molto dipenderà dalla richiesta e dall'offerta economica che verranno messe sul tavolo.